Единственный покупатель белорусской электроэнергии может от неё отказаться

Герман Галущенко направил в Национальную комиссию Украины, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), передает Еврорадио. В то же время Минэнерго Украины инициирует отказ от импорта электроэнергии из Беларуси и России. Соответствующее обращение Министр энергетики Украинынаправил в Национальную комиссию Украины, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП),Еврорадио.





— Это [импорт. — Еврорадио] противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности синхронизации Объединённой энергетической системы Украины с ENTSO-E [европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. — Еврорадио], и потенциально угрожает энергетической безопасности, — говорит министр.





В 2020 году объёмы поставок в Украину были скромнее, но соседка стала вторым по величине покупателем белорусской электроэнергии. Всего за прошлый год торговля с Украиной по данной позиции принесла Беларуси $7,7 млн. В феврале прошлого года Владимир Зеленский поручил Минэнерго Украины снизить импорт угля и электроэнергии из Беларуси и России.





Кроме Украины, в прошлом году покупателями белорусской электроэнергии были Литва ($26,4 млн), Эстония ($81,7 тысячи), Латвия ($35,2 тысячи) и Россия ($6,4 тысячи). После августа 2020 года сотрудничество с европейскими странами зашло в тупик. Президент Литвы Гитанас Науседа также призывал Украину отказаться от электроэнергии Белорусской АЭС.





К концу 2023 года Украина намерена совсем отключиться от белорусской и российской энергосистем.