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Единственный покупатель белорусской электроэнергии может от неё отказаться

19.05.2021 21:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первом квартале 2021 года никто, кроме Украины, не покупал белорусскую электроэнергию. Было продано 514 тысяч киловатт часов на $23,9 миллиона.

Единственный покупатель белорусской электроэнергии может от неё отказаться
Европейские покупатели не стали продолжать сотрудничество с Беларусью в 2021 году / Reuters
В то же время Минэнерго Украины инициирует отказ от импорта электроэнергии из Беларуси и России. Соответствующее обращение Министр энергетики Украины Герман Галущенко направил в Национальную комиссию Украины, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), передает Еврорадио.

— Это [импорт. — Еврорадио] противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности синхронизации Объединённой энергетической системы Украины с ENTSO-E [европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. — Еврорадио], и потенциально угрожает энергетической безопасности, — говорит министр.

В 2020 году объёмы поставок в Украину были скромнее, но соседка стала вторым по величине покупателем белорусской электроэнергии. Всего за прошлый год торговля с Украиной по данной позиции принесла Беларуси $7,7 млн. В феврале прошлого года Владимир Зеленский поручил Минэнерго Украины снизить импорт угля и электроэнергии из Беларуси и России.

Кроме Украины, в прошлом году покупателями белорусской электроэнергии были Литва ($26,4 млн), Эстония ($81,7 тысячи), Латвия ($35,2 тысячи) и Россия ($6,4 тысячи). После августа 2020 года сотрудничество с европейскими странами зашло в тупик. Президент Литвы Гитанас Науседа также призывал Украину отказаться от электроэнергии Белорусской АЭС.

К концу 2023 года Украина намерена совсем отключиться от белорусской и российской энергосистем.
 
 
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В первом квартале 2021 года никто, кроме Украины, не покупал белорусскую электроэнергию. Было продано 514 тысяч киловатт часов на $23,9 миллиона.
 
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