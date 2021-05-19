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В Беларуси потребительская депрессия и рекордные долги ритейла

19.05.2021 21:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появились шокирующие данные по отрасли.



Чиновники подвели итоги работы розничной торговли в начале 2021 года. Пока не радуют ни продажи, ни финансы отрасли, сообщает banki24.by

Розничный товарооборот в стране за 4 месяца сократился на 1,7% к 2020 году. Для сравнения: в 2020 году за такой же период продажи выросли на 4,7%.

Продажи ритейла снизились на всей территории Беларуси, кроме Минской области. На Минщине розничный товарооборот за январь—апрель вырос на 0,3%. Небольшой прирост в этом регионе в основном связан с результатами Минского района, в котором зарегистрирован ряд крупнейших сетевых ритейл-бизнесов.

В Брестской области товарооборот за 4 месяца упал на 1,9%, в Витебской — на 2,1%, в Гомельской — на 1,3%, в Гродненской — на 2,2%, в Могилевской — на 0,8%, в Минске — на 2,9%.

Средняя рентабельность продаж в ритейле за 1 квартал составила всего 1% (против 1,8% в 2020 году). Около 43,2% флагманов отрасли за 3 месяца показали убытки от реализации продукции, а еще 44,6% вышли на рентабельность от 0% до 5%.

Номинальная выручка в ритейле выросла к 2020 году на 10%. Однако за тот же период потребительская инфляция составила %. Поэтому реальный рост выручки был весьма скромен — лишь +1,6% к 2020-му.

Прибыль от реализации по розничной торговле упала в номинале на 36,6%. Это значит, что с поправкой на инфляцию прибыль сократилась на 41,5%.

Суммарные долги флагманов розничной торговли на 1 апреля составили 9,962 млрд BYN. Это максимальное значение долга за всю историю измерений по актуальной методике. Предыдущий рекорд продержался всего один месяц.

В пятилетке 2016—2020 гг. долги ритейла росли практически на постоянной основе. За это время размер обязательств отрасли подскочил на 60,9%. За 1 квартал 2021 года добавилось еще 2,6%.

За 1 квартал 2021-го флагманы розничной торговли направили на погашение кредитов и займов 1,523 млрд BYN. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер погашений в деньгах вырос на 13%.

Суммарные долги в любой отрасли состоят из кредиторки и кредитов и займов. На 1 апреля кредиторка ритейла достигла 5,772 млрд BYN. Из этой суммы на кредиторку за поставленную продукцию и оказанные услуги приходилось 4,920 млрд BYN.

Долги розничной торговли по кредитам и займам на отчетную дату составили 4,190 млрд BYN. С начала 2021 года они выросли на 7,5%. За пятилетие 2016—2020 гг. обязательства отрасли по кредитам и займам поднялись на 69,9%. Это происходило как за счет «органического» роста, так и за счет курсовых разниц.
 
Теги: Минск
 
 
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