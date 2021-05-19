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От удара мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль. ДТП на улице Калинина

19.05.2021 21:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером на улице Калинина произошло ДТП. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирины Кавецкой, примерно в 16:55 у дома №23 по ул. Калинина произошло столкновение автомобиля Audi и мотоцикла BMW под управлением 39-летнего минчанина.

От удара мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль Skoda, тот совершил наезд на стоявший Nissan. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель мотоцикла после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказался. На данный момент по факту произошедшего проводится дополнительная проверка.

От удара мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль. ДТП на улице Калинина
От удара мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль. ДТП на улице Калинина

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня вечером на улице Калинина произошло ДТП. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД г....
 
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