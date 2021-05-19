От удара мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль. ДТП на улице Калинина

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером на улице Калинина произошло ДТП. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирины Кавецкой, примерно в 16:55 у дома №23 по ул. Калинина произошло столкновение автомобиля Audi и мотоцикла BMW под управлением 39-летнего минчанина.

От удара мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль Skoda, тот совершил наезд на стоявший Nissan. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель мотоцикла после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказался. На данный момент по факту произошедшего проводится дополнительная проверка.







