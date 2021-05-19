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Берлин сделал жесткое заявление по ситуации в Беларуси

19.05.2021 21:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что санкции против белорусского режима будут вводиться до тех пор, пока Александр Лукашенко не изменит образ действий.

Берлин сделал жесткое заявление по ситуации в Беларуси

Как отметил министр 19 мая на пресс-конференции, отвечая на вопрос DW о шагах Берлина в связи с осуждением сотрудничающего с германской медиакомпанией могилевского журналиста Александра Буракова, «нам известны эти случаи, мы и в прошлом принимали меры на уровне консульства, будем это делать и в будущем, однако не публично».

«Потому что по опыту мы знаем, что иногда слишком большая публичность подобных дел не позволяет добиться желаемых результатов», — сказал глава МИД, отметив, что ЕС ввел

Он в то же время с сожалением признал, что «они, по-видимому, не действуют», и происходящее в стране вызывает крайнюю тревогу.

Маас подчеркнул, «крайне сложно извне, при помощи тех инструментов, которые мы применяли, заставить отказаться от своего пути режим, который, к сожалению, похоже, крепко сидит в седле и защищает свою власть самым жестоким образом».

Немецкий чиновник пообещал, что в рамках Евросоюза партнеры обсудят, «достаточно ли нынешней санкционной политики или есть необходимость введения новых санкций».

Напомним, 15 мая независимые журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич были осуждены на 20 суток по обвинению в «повторном в течение года участии в несанкционированном мероприятии».

На заседании суда Бураков заявил, что подвергается пыткам и бесчеловечному обращению в изоляторе — ему несколько ночей не давали нормально спать и регулярно устраивали проверки с раздеванием догола в коридоре. Бураков и Лапцевич объявили в знак протеста голодовку.

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Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что санкции против белорусского режима будут вводиться до тех пор, пока Александр Лукашенко не...
 
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