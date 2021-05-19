Финансист, предсказавший кризис 2008 года, начал играть против Tesla









Хедж-фонд Бьюрри Scion Asset Management приобрёл пут-опционы на продажу 800,1 тысячи акций автопроизводителя, принадлежавших ему по состоянию на 31 марта. На тот момент их стоимость оценивалась в $534,4 млн.





Пут-опцион — это финансовый инструмент, который даёт право продать акции по фиксированной цене до определённой даты. Обычно его используют, чтобы заработать на снижении курса бумаг.





За 2020 год акции Tesla поднялись в цене почти в 8 раз, однако к марту подешевели более чем на четверть, отмечает издание. К закрытию торгов в этот понедельник падение с пиковых значений в январе составляло 35%.





Бьюрри не впервые ставит против Tesla. В декабрьском твите он упомянул, что инвестфонд открыл короткую позицию по бумагам американской компании. Финансист даже советовал Маску выпустить больше акций, пока их курс «абсурдно» высок. Позже инвестор удалил пост.





Майкл Бьюрри известен тем, что предвидел крах рынка недвижимости в США в 2008 году и смог заработать на нём $700 млн. На основе его истории была снята картина «Игра на понижение», в которой роль Бьюрри сыграл Кристиан Бэйл.