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Премьер Беларуси пока не увидел реального запуска нового инвестиционного цикла в стране

19.05.2021 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задание по привлечению инвестиций в основной капитал и его доле в ВВП по итогам I квартала не выполнено, реального запуска нового инвестиционного цикла в стране не видно, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Совмина во вторник.




По его информации, темп роста инвестиций в основной капитал составил 87,9%, их доля в ВВП – 15,6% при прогнозе 21,3-21,7%. "Ни один из регионов не обеспечил выполнение установленных правительством заданий. В результате не добрали практически Br800 млн инвестиций", - констатировал Головченко. Видеофрагмент его вступления распространила пресс-служба правительства.

"Особенно настораживает ситуация по городу Минску:  по сравнению с прошлым годом инвестиции упали на 21,5%", - добавил он, пишет smartpress.by.

"Почему так сработали? Да, можно повторять о том, что отсутствуют в достаточном объеме источники финансирования, сместились сроки ввода каких-то объектов из-за пандемии, позднее принятие ряда программных документов и так далее. Но только ли в этом дело?", - заметил он.

"Министр экономики неоднократно заявлял на наших заседаниях о запуске нового инвестиционного цикла. Но пока реального запуска я не вижу", - заявил премьер-министр. 

По его мнению, в целом по министерству и подчиненным правительству организациям прослеживается дефицит, "но не только денег, но дефицит инициатив", и именно "дефицит идей является на данный момент самым главным нашим противником". 

Головченко также сообщил, что вопросы инвестиций и строительства будут обсуждаться на отдельном заседании президиума Совета министров.
 
Теги: Минск
 
 
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Задание по привлечению инвестиций в основной капитал и его доле в ВВП по итогам I квартала не выполнено, реального запуска нового инвестиционного цикла в стране не...
 
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