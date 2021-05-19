Премьер Беларуси пока не увидел реального запуска нового инвестиционного цикла в стране













По его информации, темп роста инвестиций в основной капитал составил 87,9%, их доля в ВВП – 15,6% при прогнозе 21,3-21,7%. "Ни один из регионов не обеспечил выполнение установленных правительством заданий. В результате не добрали практически Br800 млн инвестиций", - констатировал Головченко. Видеофрагмент его вступления распространила пресс-служба правительства.





пишет smartpress.by. "Особенно настораживает ситуация по городу Минску : по сравнению с прошлым годом инвестиции упали на 21,5%", - добавил он,smartpress.by.





"Почему так сработали? Да, можно повторять о том, что отсутствуют в достаточном объеме источники финансирования, сместились сроки ввода каких-то объектов из-за пандемии, позднее принятие ряда программных документов и так далее. Но только ли в этом дело?", - заметил он.





"Министр экономики неоднократно заявлял на наших заседаниях о запуске нового инвестиционного цикла. Но пока реального запуска я не вижу", - заявил премьер-министр.





По его мнению, в целом по министерству и подчиненным правительству организациям прослеживается дефицит, "но не только денег, но дефицит инициатив", и именно "дефицит идей является на данный момент самым главным нашим противником".





Головченко также сообщил, что вопросы инвестиций и строительства будут обсуждаться на отдельном заседании президиума Совета министров.