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Жители Барановичей несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших пилотах
Источник материала: Партизан
Жители Барановичей, где потерпел крушение военный самолет Як-130, несут цветы к храму Жен-Мироносиц, где появился стихийный мемориал. Смотрите на видео кадры, сняты у церкви.
Как
Почтить память приходят и сослуживцы погибших пилотов. "Люди должны понимать, что это подвиг. По сути, они могли спокойно катапультироваться, но решили спасти жизни", – сказал один из их коллег.
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Жители Барановичей, где потерпел крушение военный самолет Як-130, несут цветы к храму Жен-Мироносиц, где появился стихийный мемориал. Смотрите на видео кадры, сняты у...
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