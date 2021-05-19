Минчанин попал в аварию, вызвал ДПС, а его задержали за наклейку с «Погоней» на телефоне

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По ст. 24.23 КоАП, Виталия обвинили в «пикетировании путем размещения наклейки с «Погоней» на чехле телефона», сообщаетДело18 мая рассмотрела судья Первомайского районаЧехол с наклейкой, по словам Виталия, ему дал брат за пару дней до задержания. Наклейке Виталий не придал значения, так как она для него ничего не значит.Сотрудники ДПС попросили мужчину связаться с его работодателем, поэтому Виталий достал телефон, чтобы позвонить. В это время сотрудники ДПС заметили наклейку и, согласно их рапортам, попросили ее снять, но Рубец отказался.Виталий пояснил, что в момент просьбы был в состоянии аффекта после ДТП, поэтому просто мог не обратить на это внимание.В результате Виталий Рубец был арестован судьей Черепович на 10 суток.