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Минчанин попал в аварию, вызвал ДПС, а его задержали за наклейку с «Погоней» на телефоне
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По ст. 24.23 КоАП, Виталия обвинили в «пикетировании путем размещения наклейки с «Погоней» на чехле телефона», сообщает
Дело Виталия Рубца 18 мая рассмотрела судья Первомайского района Светлана Черепович.
Чехол с наклейкой, по словам Виталия, ему дал брат за пару дней до задержания. Наклейке Виталий не придал значения, так как она для него ничего не значит.
Сотрудники ДПС попросили мужчину связаться с его работодателем, поэтому Виталий достал телефон, чтобы позвонить. В это время сотрудники ДПС заметили наклейку и, согласно их рапортам, попросили ее снять, но Рубец отказался.
Виталий пояснил, что в момент просьбы был в состоянии аффекта после ДТП, поэтому просто мог не обратить на это внимание.
В результате Виталий Рубец был арестован судьей Черепович на 10 суток.
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