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Минчанин попал в аварию, вызвал ДПС, а его задержали за наклейку с «Погоней» на телефоне

19.05.2021 21:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минчанин попал в аварию, вызвал ДПС, а его задержали за наклейку с «Погоней» на телефоне
Иллюстративное фото
42-летний минчанин Виталий Рубец работает электромехаником. 16 мая он попал в аварию и вызвал сотрудников ДПС. При оформлении документов после аварии мужчина достал телефон, на котором была наклейка с «Погоней». Мужчину задержали и отвезли в Первомайское РУВД для составления протокола.

По ст. 24.23 КоАП, Виталия обвинили в «пикетировании путем размещения наклейки с «Погоней» на чехле телефона», сообщает spring96.org.

Дело Виталия Рубца 18 мая рассмотрела судья Первомайского района Светлана Черепович.

Чехол с наклейкой, по словам Виталия, ему дал брат за пару дней до задержания. Наклейке Виталий не придал значения, так как она для него ничего не значит.

Сотрудники ДПС попросили мужчину связаться с его работодателем, поэтому Виталий достал телефон, чтобы позвонить. В это время сотрудники ДПС заметили наклейку и, согласно их рапортам, попросили ее снять, но Рубец отказался.

Виталий пояснил, что в момент просьбы был в состоянии аффекта после ДТП, поэтому просто мог не обратить на это внимание.

В результате Виталий Рубец был арестован судьей Черепович на 10 суток.
 
 
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