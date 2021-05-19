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В квартире главреда «Нашей Нивы» и его жены, журналистки Тут.бай, прошел обыск

19.05.2021 21:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В квартире главреда «Нашей Нивы» и его жены, журналистки Тут.бай, прошел обыск
Фото: nn.by
Домой к главному редактору «Нашей Нивы» Егору Мартиновичу пришли силовики.

Дома никого не было. О силовиках в подъезде сообщили соседи. Егор вернулся домой около 18:00.

Его жена — журналистка Tut.by Адарья Гуштын.

Об обыске в квартире Егора Мартиновича и Адарьи Гуштын пока известно мало и ясно еще меньше.

Возле подъезда дома и внутри его дежурили силовики в масках.

Дополнено: Примерно в 20:00 обыск завершился, силовики уехали, Егор Мартинович остался дома.

Он рассказал, что находится под подпиской о неразглашении. Но отметил, что уголовное дело не связано с «Нашей Нивой». Силовики забрали технику, а вот деньги (70 рублей) они брать не стали.
 
 
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Возле подъезда дома и внутри его дежурили силовики в масках.
 
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