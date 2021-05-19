Источник материала: UDF



Фото: nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В квартире главреда «Нашей Нивы» и его жены, журналистки Тут.бай, прошел обыск Возле подъезда дома и внутри его дежурили силовики в масках.

Дома никого не было. О силовиках в подъезде сообщили соседи. Егор вернулся домой около 18:00.Его жена — журналистка Tut.byОб обыске в квартиреи Адарьи Гуштын пока известно мало и ясно еще меньше.Возле подъезда дома и внутри его дежурили силовики в масках.Дополнено: Примерно в 20:00 обыск завершился, силовики уехали, Егор Мартинович остался дома.Он рассказал, что находится под подпиской о неразглашении. Но отметил, что уголовное дело не связано с «Нашей Нивой». Силовики забрали технику, а вот деньги (70 рублей) они брать не стали.