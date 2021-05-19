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В квартире главреда «Нашей Нивы» и его жены, журналистки Тут.бай, прошел обыск
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
Дома никого не было. О силовиках в подъезде сообщили соседи. Егор вернулся домой около 18:00.
Его жена — журналистка Tut.by Адарья Гуштын.
Об обыске в квартире Егора Мартиновича и Адарьи Гуштын пока известно мало и ясно еще меньше.
Возле подъезда дома и внутри его дежурили силовики в масках.
Дополнено: Примерно в 20:00 обыск завершился, силовики уехали, Егор Мартинович остался дома.
Он рассказал, что находится под подпиской о неразглашении. Но отметил, что уголовное дело не связано с «Нашей Нивой». Силовики забрали технику, а вот деньги (70 рублей) они брать не стали.
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Возле подъезда дома и внутри его дежурили силовики в масках.
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