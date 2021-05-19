Кузнецов: «Власти сейчас изучают реакцию»

Источник материала: Салiдарнасць

По мнению основателя «Сильных новостей», атака на крупнейший независимый портал Беларуси не привязана ни к отношениям с Россией, ни с будущей электоральной кампанией.

Фото TUT.BY

— Скорее, этот шаг обусловлен и находится в контексте в целом того, что сейчас делает режим в Беларуси, — отметил Петр Кузнецов в эфире Еврорадио. — Мы видим последовательные действия, которые направлены на то, чтобы заглушить буквально каждый голос.

Репрессии не останавливаются ни на секунду, ни на минуту, и больше всех получают те, кто выглядит более ярким за остальных, говорит громче, чем остальные, ведет себя смелее, чем другие.

Кузнецов подчеркнул, что сегодняшние СМИ если конкурируют, то только за степень ответственности.

— Тот, кто выбивается в лидеры, в тот же самый момент оказывается на передовой позиции в этой борьбе и, соответственно, под первым ударом.

Так случилось с TUT.BY, который оказался на первой линии удара как самый громкий, яркий и влиятельный, полагает эксперт.

— Все это не привязывается к электоральной кампании или к переговорам с Путиным, а привязывается к стратегии как можно сильнее заглушить любые голоса или альтернативы, которые сейчас появляются в Беларуси

…Мы все прекрасно понимаем, что если такое сделали с TUT.BY, то все что угодно, или более сильное и страшное могут сделать с любым другим медиа, потому что другое медиа имеет меньшее влияние в Беларуси.

Самое страшное, что можно было в белорусском медиасекторе сделать, они уже сделали. Безусловно, сейчас они изучают реакцию. Может быть, видят, что общественная реакция не такая страшная, никто ничего не сделал, митингов больших не произошло.

…Совсем не факт, что они сейчас переварят TUT.BY и бросятся сразу закрывать всех остальных. Может, они его еще не переварят, но это начало новой ситуации, не скажу, что эпохи, потому что надеюсь, что это не растянется до продолжительности целой эпохи, — высказал предположение Петр Кузнецов.