Назван ущерб от крушения самолета в Барановичах

Глава Барановичского горисполкома Юрий Громаковский назвал ущерб от крушения военного самолета в районе улицы Р.Люксембург районного центра.





«Повреждены окна в трех многоквартирных домах и в двух индивидуальных. Также специалисты ЖРЭУ города Барановичи выявили несколько повреждений в кровле одного из домов и в целостности вентиляционной шахты. Также осколками повреждены четыре автомобиля», — цитирует чиновника горисполком.

По словам Громаковского, проведено обследование зданий и сооружений, расположенных вблизи места падения самолета. Специалисты установили, что угрозы строениям нет.

Во время падения самолета пострадал местный житель: у мужчины диагностирован перелом предплечья. Пострадавший госпитализирован.

Днем 19 мая под Барановичами потерпел крушение военный самолет лидской штурмовой авиабазы Як-130.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 465 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).