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VOKA League объявляет о старте четвертого сезона

19.05.2021 22:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Стартует регистрация участников нового сезона серии киберспортивных турниров VOKA League с общим призовым фондом 17 тыс. рублей, которую проводит видеосервис VOKA при поддержке Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

VOKA League объявляет о старте четвертого сезона

На этот раз виртуальные сражения пройдут как по уже ставшим культовыми дисциплинам (Dota 2 и CS:GO), так и по набирающей популярность новинке 2020 года — шутеру Valorant.

Первыми на старт выйдут любители Dota 2: регистрация желающих уже сейчас доступна по ссылке. Она продолжится вплоть до начала квалификации.

Шесть квалификационных игр состоятся с 24 мая по 3 июня, с 7 по 17 июня пройдут матчи групповой стадии турнира в двух подгруппах. 26 и 27 июня будут определены победители этапа плей-оф и гранд-финала, который впервые с 2019 года пройдет не в онлайн-, а в LAN-формате.

Еще одной отличительной чертой нынешнего сезона VOKA League станет его концепция: все трансляции будут выполнены в стилистике комиксов.

К участию в турнире по Dota 2 приглашаются игроки в возрасте от 16 лет. Из пяти заявленных членов команды как минимум четверо должны иметь белорусское гражданство.

Призовой фонд турнира по Dota 2 составит 7 тыс. рублей. Восемь победителей разделят его следующим образом: команда, занявшая первое место, получит 2500 рублей, второе место — 1500 рублей, третье место — 1000 рублей, четвертое место — 800 рублей. Кроме того, все они автоматически смогут принять участие в играх пятого сезона VOKA League по Dota 2. Обладатели 5-го и 6-го мест получат по 400 рублей, а 7-го и 8-го мест — по 200 рублей в качестве призовых.

Следить за ходом четвертого сезона VOKA League можно будет на платформе VOKA в разделе «Киберспорт». Начиная с группового этапа на видеосервисе появятся полноценные стримы всех матчей, включая многокамерную трансляцию гранд-финала.

 

 

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Стартует регистрация участников нового сезона серии киберспортивных турниров VOKA League с общим призовым фондом 17 тыс. рублей, которую проводит видеосервис VOKA при...
 
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