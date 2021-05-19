Отвели самолет от домов: жители Барановичей считают погибших летчиков героями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Два летчика погибли при крушении военного самолета в Беларуси. Трагедия произошла в городе Барановичи. Пилоты оставались в кабине до последнего, пытаясь спасти от разрушения дома и жизни людей, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Самолет упал в частном секторе недалеко от домов и загорелся. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Для тушения огня прибыли несколько пожарных экипажей. Территорию оцепили, специалисты осматривают место.

Полет на Як-130 был учебно-тренировочным. Уже в небе экипаж обнаружил техническую неисправность. Пилоты пытались увести самолет от жилых домов. Командир экипажа до последнего был в кабине.

«Я стояла и думала, что дома не будет, потому что он носом летел в середину дома. Но как-то он вырулил. Летел и взорвался в земле», – рассказывает жительница Барановичей Галина Лозовик.

«Дымок пошел, загудели сирены. Моментально подъехали пожарные», – добавляет очевидец.

После падения самолета люди выбежали на улицу. Вызвали скорую помощь и пожарных. Командира звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко здесь уже называют героями.

«Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. Однако слишком поздно. Оба летчика погибли », – сообщила пресс-атташе министра обороны Республики Беларусь Наталья Гаврусик.

«Возбуждено уголовное дело по статье 465 части 2 о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшее гибель двух или более лиц», – доложил первый заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь Олег Шандарович.

На месте продолжают работать следователи и спасатели. Семьям погибших будет оказана помощь. Президент Беларуси выразил соболезнования семьям погибших летчиков. Александр Лукашенко держит под личным контролем ход расследования крушения самолета в Барановичах.