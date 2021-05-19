Нацбанк предоставил банкам 50 млн рублей

Нацбанк 19 мая провел кредитный аукцион № 749 и выделил коммерческим банкам 50 млн рублей на поддержку ликвидности, свидетельствуют данные регулятора.





Ресурсы предоставлены по ставке 10,5% годовых на 180 дней.

«К аукциону было допущено 14 заявок от 11 банков на общую сумму 924,5 млн рублей. Принято решение установить объем кредитов в сумме 50 млн рублей», — говорится в сообщении Нацбанка.

В рамках предыдущих аукционов весной этого года Нацбанк также ограничивал предоставление рублевой ликвидности банкам.