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Нацбанк предоставил банкам 50 млн рублей

19.05.2021 22:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Нацбанк 19 мая провел кредитный аукцион № 749 и выделил коммерческим банкам 50 млн рублей на поддержку ликвидности, свидетельствуют данные регулятора.

Нацбанк предоставил банкам 50 млн рублей

Ресурсы предоставлены по ставке 10,5% годовых на 180 дней.

«К аукциону было допущено 14 заявок от 11 банков на общую сумму 924,5 млн рублей. Принято решение установить объем кредитов в сумме 50 млн рублей», — говорится в сообщении Нацбанка.

В рамках предыдущих аукционов весной этого года Нацбанк также ограничивал предоставление рублевой ликвидности банкам.

 

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Нацбанк 19 мая провел кредитный аукцион № 749 и выделил коммерческим банкам 50 млн рублей на поддержку ликвидности, свидетельствуют данные регулятора.
 
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