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17-летний юноша получил травмы в ДТП в Лельчицком районе

19.05.2021 22:49 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Предварительно, 60-летний водитель Renault хотел заехать во двор дома. Для маневра он остановился на левой по ходу движения обочине и стал поворачивать направо. При этом не обратил должного внимания на встречную машину. Произошло столкновение. Известно, что за рулем Mercedes ехал 24-летний молодой человек. Его 17-летний пассажир в результате происшествия получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.


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Теги: Минск
 
 
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Предварительно, 60-летний водитель Renault хотел заехать во двор дома. Для маневра он остановился на левой по ходу движения обочине и стал поворачивать направо. При...
 
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