﻿ Следственный комитет завершил расследование крупного уголовного дела о трафике героина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следственный комитет завершил расследование крупного уголовного дела о трафике героина

19.05.2021 22:49 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Незаконный оборот и контрабанда наркотиков. Один из подозреваемых оказался руководителем организованной группы, которая переправляла отраву из Центральной Азии в ЕС. СК завершил расследование крупного уголовного дела о трафике героина. К делу оказались причастны двое мужчин. Оказалось, что наркотик они перевозили в тайниках грузовика. Подробнее о расследовании Карина Пашкова.

6 килограммов героина везли транзитом через Беларусь. СК поставил точку в расследовании громкого дела - незаконный оборот наркотиков в крупном размере, совершенный организованной группой лиц. Белорусские правоохранители работали совместно с коллегами из Литвы. Еще в 2019 году была информация о том, что двое мужчин транспортируют партии запрещенных веществ через Беларусь. Задержали фигурантов спустя несколько месяцев в Гродненском районе.

В порогах авто были обнаружены тайники, а в них свертки с запрещенным веществом. Позже экспертиза подтвердит, что это героин.

Виктор ЛЕГАН, заместитель начальника УСК по Гродненской области:

Установлено, что 51-летний задержанный являлся руководителем организованной группы, которая в период с 2017 года по февраль 2020 года осуществляла незаконный оборот партий особо опасного наркотического средства, поставляемых из стран Центральной Азии в страны Европейского союза транзитом через Республику Беларусь, используя оборудованные тайниками транспортные средства.

Оперативники выяснили, что наркотики везли под видом легального груза в фурах. Одну из таких машин осмотрели, там был обнаружен тайник со следами героина. Водитель тягача ранее судим за незаконный оборот наркотиков - хранение более 100 килограммов героина.

Фигуранты успели попасть в поле зрения правоохранителей и в Литве также за незаконный оборот наркотиков.

Задержанным мужчинам уже предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых незаконный оборот наркотиков. Фигуранты находятся под стражей. Расследование завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. Тем временем белорусские правоохранители совместно с коллегами из других государств продолжают устанавливать других участников организованной группы.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незаконный оборот и контрабанда наркотиков. Один из подозреваемых оказался руководителем организованной группы, которая переправляла отраву из Центральной Азии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьница из Минска сообщила в СК о том, что ее избивали на Окрестина. Ее судили за ложный донос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by