Следственный комитет завершил расследование крупного уголовного дела о трафике героина

Источник материала: БT

Незаконный оборот и контрабанда наркотиков. Один из подозреваемых оказался руководителем организованной группы, которая переправляла отраву из Центральной Азии в ЕС. СК завершил расследование крупного уголовного дела о трафике героина. К делу оказались причастны двое мужчин. Оказалось, что наркотик они перевозили в тайниках грузовика. Подробнее о расследовании Карина Пашкова.

6 килограммов героина везли транзитом через Беларусь. СК поставил точку в расследовании громкого дела - незаконный оборот наркотиков в крупном размере, совершенный организованной группой лиц. Белорусские правоохранители работали совместно с коллегами из Литвы. Еще в 2019 году была информация о том, что двое мужчин транспортируют партии запрещенных веществ через Беларусь. Задержали фигурантов спустя несколько месяцев в Гродненском районе.

В порогах авто были обнаружены тайники, а в них свертки с запрещенным веществом. Позже экспертиза подтвердит, что это героин.

Виктор ЛЕГАН, заместитель начальника УСК по Гродненской области:

Установлено, что 51-летний задержанный являлся руководителем организованной группы, которая в период с 2017 года по февраль 2020 года осуществляла незаконный оборот партий особо опасного наркотического средства, поставляемых из стран Центральной Азии в страны Европейского союза транзитом через Республику Беларусь, используя оборудованные тайниками транспортные средства.

Оперативники выяснили, что наркотики везли под видом легального груза в фурах. Одну из таких машин осмотрели, там был обнаружен тайник со следами героина. Водитель тягача ранее судим за незаконный оборот наркотиков - хранение более 100 килограммов героина.

Фигуранты успели попасть в поле зрения правоохранителей и в Литве также за незаконный оборот наркотиков.

Задержанным мужчинам уже предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых незаконный оборот наркотиков. Фигуранты находятся под стражей. Расследование завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. Тем временем белорусские правоохранители совместно с коллегами из других государств продолжают устанавливать других участников организованной группы.





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