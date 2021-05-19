ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Топ-5 сериалов на основе реальных событий

19.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Топ-5 сериалов на основе реальных событий

Никакой мистики и придуманного мира. Подобрали 5 сериалов, сюжеты которых не выдумка. Итак, основано на реальных событиях.

 1. «Поколение убийц»

Мини-сериал от HBO. История вторжения США в Ирак без прикрас. Военная драма, все происходящее показано глазами очевидцев. 


2. «Джентльмен Джек»

Сериал производства HBO. Джентльмен Джек – прозвище, которое дали Анне Листер. Эта особа в одежде предпочитала черное, изучала строительство, а еще успешно вела предпринимательскую деятельность. Также была первой лесбиянкой в современном понимании слова. Естественное, ее время – XIX век – совсем не принимал подобное. 


3. «Побег из тюрьмы Даннемора»

В основе – история, которая произошла в 2015 году. Двое заключенных, приговоренные к пожизненному заключению, сбежали из тюрьмы, которая находится в городе Даннемор. Помощь в побеге им оказала надзирательница. И это еще не вся история – трое состояли в любовном треугольнике.


4. «Подпольная империя»

Эта гангстерская эпопея приобрела культовый статус. История разворачивается во времена сухого закона в США. Место действия – Атлантик-Сити, столица развлечений и порока. Как «сделать деньги», как обойти закон и обойти конкурентов? Главный герой знает.


5. «Чернобыль»

Хроника одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества от HBO. Политика, страх, жертвенность, любовь, ужас и смерть – в этом сериале есть все.


Фото: скриншот из видео

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никакой мистики и придуманного мира. Подобрали 5 сериалов, сюжеты которых не выдумка. Итак, основано на реальных событиях.  1. «Поколение убийц» Мини-сериал от HBO....
 
Новости дня
Новости разные
 
Отвели самолет от домов: жители Барановичей считают погибших летчиков героями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by