Топ-5 сериалов на основе реальных событий

Источник материала: ОНТ

Никакой мистики и придуманного мира. Подобрали 5 сериалов, сюжеты которых не выдумка. Итак, основано на реальных событиях.

1. «Поколение убийц»

Мини-сериал от HBO. История вторжения США в Ирак без прикрас. Военная драма, все происходящее показано глазами очевидцев.





2. «Джентльмен Джек»

Сериал производства HBO. Джентльмен Джек – прозвище, которое дали Анне Листер. Эта особа в одежде предпочитала черное, изучала строительство, а еще успешно вела предпринимательскую деятельность. Также была первой лесбиянкой в современном понимании слова. Естественное, ее время – XIX век – совсем не принимал подобное.





3. «Побег из тюрьмы Даннемора»

В основе – история, которая произошла в 2015 году. Двое заключенных, приговоренные к пожизненному заключению, сбежали из тюрьмы, которая находится в городе Даннемор. Помощь в побеге им оказала надзирательница. И это еще не вся история – трое состояли в любовном треугольнике.





4. «Подпольная империя»

Эта гангстерская эпопея приобрела культовый статус. История разворачивается во времена сухого закона в США. Место действия – Атлантик-Сити, столица развлечений и порока. Как «сделать деньги», как обойти закон и обойти конкурентов? Главный герой знает.





5. «Чернобыль»

Хроника одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества от HBO. Политика, страх, жертвенность, любовь, ужас и смерть – в этом сериале есть все.





Фото: скриншот из видео

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