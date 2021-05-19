|
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания. Проект «Белорусская SUPER-женщина»
Источник материала: ОНТ
Когда нежность и сила рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом и идеалами делают мир лучше.
Педагоги, врачи, журналисты, представители культуры и спорта. А еще они мамы, жены, дочери и подруги. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – единственная женщина в комиссии по национальной безопасности в Палате представителей. Ей есть что сказать.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания. Проект «Белорусская SUPER-женщина»
Когда нежность и сила рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом и идеалами делают мир...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)