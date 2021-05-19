Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Когда нежность и сила рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом и идеалами делают мир лучше.

Педагоги, врачи, журналисты, представители культуры и спорта. А еще они мамы, жены, дочери и подруги. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – единственная женщина в комиссии по национальной безопасности в Палате представителей. Ей есть что сказать.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Национальная безопасность – это стабильность страны, развития страны, нормальное, четкое, суверенное. Зависит не только от депутатов, правительства, Президента, от каждого из нас. Мы должны это понимать, мы должны любить свою Родину. И, если понадобится, встать на ее защиту. Вот это понимание национальной идентичности, оно должно быть в душе у каждого из нас».





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