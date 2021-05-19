Реставрация здания мастерской XIX века началась в Копыле. Здание готовят ко Дню белорусской письменности

Источник материала: ОНТ

К модернизации здания бывшей кожевенной мастерской конца XIX века приступили сегодня в историческом центре Копыля. Это больше, чем редкий памятник промышленной архитектуры. С его стенами связана судьба человека, который в начале прошлого столетия объединил белорусов.

Политик Жилунович, писатель Гартный – он вышел отсюда. А вошёл в это здание сын чернорабочего впервые 115 лет назад. В 1906 году фасад был краснокирпичным, что заметно сегодня. Оштукатурят заново, но прежде – укрепят «почтенную» кладку.

Олег Братковский, директор предприятия «БратСтройКом»: «Основным составляющим является песчаник. В результате длительной эксплуатации и попадания влаги на стены, произошло разрушение кирпича до 1 метра от цоколя. В этом основная сложность. Разрушенный кирпич будет вырезаться, и на его место добавляться современный. Сохранится облик здания, который существовал изначально, чтобы подчеркнуть стиль копыльской архитектуры».

«Каменица» конца XIX века официально не является памятником зодчества. Это, конечно, упущение. Ко всё-таки важному объекту ремонтники стараются относиться бережно. Сами – из Несвижа. Кстати, их рук – реконструкция соседнего здания-ровесника.

Валентина Шуракова, директор Копыльского краеведческого музея: «Желание огромное, чтобы появились новые площади для хранения фондов. Просто, у нас иногда не бывает возможности взять большие экспонаты. На сегодняшний день – 29 тысяч единиц. В трёх залах экспонируем около 1,5 тысяч предметов. Это очень мало».

Общая площадь – около 400 «квадратов». «Гарбарня Рабиновичъ» – с вывески бывшей кожевенной мастерской начинается знакомство с кунсткамерой города, которому в этом году 1015 лет. Пчелиные соты и хирургический нож XIII века, аналогов в стране нет.

Знаменитый художник Анри Матисс говорил, что самый ценный экспонат в любом музее – окно! Через «порталы» в Копыле можно увидеть историю Октябрьского переворота, Рижского договора, коллективизации, индустриализации, репрессий и Великой Отечественной войны. Почему бы, не придать такую форму всем витринам будущей постоянной экспозиции.

За интерьеры возьмутся, когда «как с картинки» сделают то, что за окном. Полностью модернизацию завершат ко Дню белорусской письменности. Копыль – столица. Статус заслужил «песняр» Гартный. Он же Жилунович, чернорабочий и отец-основатель БССР.

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