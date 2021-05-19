Как открыть вклад и приумножить свой капитал? Рубрика «Утро с Беларусбанком»

Источник материала: ОНТ

Банковские вклады – простой и надежный способ приумножения капитала. Перед тем, как открыть вклад, нужно внимательно изучить условия и выбрать наиболее выгодный для себя вариант. Что еще необходимо знать – смотрите в нашей рубрике «Утро с Беларусбанком».





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