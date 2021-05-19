ЕС призывает Израиль и ХАМАС к прекращению огня. Есть ли дипломатические пути выхода из кризиса, жертвами которого уже стали сотни человек?

Источник материала: ОНТ

Европейский союз призывает Израиль и ХАМАС к немедленному прекращению огня. В Брюсселе на экстренном заседании министров иностранных дел ЕС заявили о необходимости перемирия, защиты мирного населения и доступа гуманитарной помощи в зону палестино-израильского конфликта. Впрочем, единства даже в этом заявлении страны ЕС достичь не смогли. Из 27 стран, одна оказалась против предлагаемой формулировки. Политические призывы вообще пока не могут повлиять на обстановку в зоне противостояния. Счёт погибших, включая детей и женщин идёт на сотни, разрушены тысячи зданий, десятки тысяч человек покинули места проживания.

Позади девять дней конфликта, а картина не меняется ни днём ни ночью: ракетные удары, взрывы в жилых кварталах, многоэтажки, падающие как карточные домики и, конечно, жертвы.

Число погибших в секторе Газа достигло 237 человек, из них 63 ребенка и 36 женщин. Израиль сообщает о 12 погибших и 50 тяжело раненых. С двух сторон разрушены около семи тысяч зданий и обстрелы не утихают.

50 ракет выпущено минувшей ночью из сектора Газа по Израилю, израильские ВВС в ответ нанесли авиаудары по 40-ка целям движения ХАМАС. И при этом появившуюся информацию о готовности прекратить огонь стороны опровергают. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетив авиабазу и пообщавшись с военными заявил, что Тель-Авив продолжит операцию в Газе.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Мы продолжим, в случае необходимости, отстаивать мир в интересах израильских граждан. Уверен, что враги вокруг видят, какую цену приходится платить за агрессию против нас. Убеждён, что они тоже извлекут из этого урок».

В крупнейшем за последние семь лет обострении конфликта в этом регионе палестинцы винят израильскую сторону. Конфликт начался из-за попытки выселить восемь палестинских семей из их домов в Иерусалиме. Беспорядки, которые вспыхнули в тот день не утихают до сих пор. Накануне почти полторы тысячи палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля, 182 человека получили огнестрельные ранения.

Мировое сообщество пока не может повлиять на ситуацию. За последнюю неделю состоялось четыре заседания совета безопасности ООН, но из-за позиции США, которые всецело поддерживают Израиль принять декларацию, призывающую остановить противостояние пока не удалось. Нет единства и в странах Евросоюза, несмотря на прокатившиеся по столицам ЕС пропалестинские митинги, многие европейские нации демонстрируют свои политические предпочтения. К примеру, в Италии портовые рабочие заблокировали грузы с оружием, которые заказал Тель-Авив, а австрийский канцлер Себастьян Курц напротив распорядился вывесить на административных зданиях флаги Израиля, в знак солидарности. На такой шаг жёстко отреагировал президент Турции, который раскритиковал Вену и выступил с критикой США, за продажу Израилю высокоточного оружия на 735 миллионов долларов.

Не удалось достичь согласия даже на экстренном заседании министров иностранных дел ЕС. Резолюцию, призывающую к перемирию, не поддержала Венгрия, которую считают ближайшим союзником Израиля в Евросоюзе.

Разброс мнений и в Европарламенте – одни депутаты выступают за независимость Палестины, другие настаивают на праве Израиля на самооборону. Всё это как минимум не способствует остановке настоящей войны, которая каждые сутки уносит жизни мирных людей.

Консолидированную позицию ЕС теперь придётся вырабатывать лидерам Евросоюза. В ближайший вторник они соберутся на очередной саммит, где неутихающий ближневосточный конфликт станет одной из главных тем переговоров на высшем уровне.

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