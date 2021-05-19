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Фаны «Игры престолов» в шоке: самый сильный человек Гора очень сильно похудел
Источник материала: ОНТ
Исландский спортсмен Хафтор Бьёрнссон, который сыграл в сериале «Игра престолов» Григора Клигана, очень сильно похудел. Он опубликовал фото в Instagram.
Хафтор показал, как выглядит его тело, которое сумело «скинуть» 50 кг. Изначально паурлифтер весил 205 кг, а после диеты – 155 кг.
Пост собрал около 187 тысяч лайков. А комментаторы принялись спорить: лучше «до» или «после». По мнению некоторых, Бьёрнссон проделал тяжёлый путь и стал выглядеть более здоровым, а еще прибавил очков в списке «Самые горячие мужчины».
Другие заверили: он зря похудел, потому как потерял черты своего персонажа из «Игры престолов».
А вот некоторые просто решили, что вместо псевдонима Гора Хафтору пора брать ник коллеги Дуэйна Джонсона – Скала.
Фото:
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Исландский спортсмен Хафтор Бьёрнссон, который сыграл в сериале «Игра престолов» Григора Клигана, очень сильно похудел. Он опубликовал фото в Instagram. Хафтор...
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