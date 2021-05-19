﻿ Фаны «Игры престолов» в шоке: самый сильный человек Гора очень сильно похудел. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фаны «Игры престолов» в шоке: самый сильный человек Гора очень сильно похудел

19.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Фаны «Игры престолов» в шоке: самый сильный человек Гора очень сильно похудел

Исландский спортсмен Хафтор Бьёрнссон, который сыграл в сериале «Игра престолов» Григора Клигана, очень сильно похудел. Он опубликовал фото в Instagram.

Хафтор показал, как выглядит его тело, которое сумело «скинуть» 50 кг. Изначально паурлифтер весил 205 кг, а после диеты – 155 кг.




Пост собрал около 187 тысяч лайков. А комментаторы принялись спорить: лучше «до» или «после». По мнению некоторых, Бьёрнссон проделал тяжёлый путь и стал выглядеть более здоровым, а еще прибавил очков в списке «Самые горячие мужчины».

Другие заверили: он зря похудел, потому как потерял черты своего персонажа из «Игры престолов».

А вот некоторые просто решили, что вместо псевдонима Гора Хафтору пора брать ник коллеги Дуэйна Джонсона – Скала.

Фото: instagram.com/thorbjornsson

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исландский спортсмен Хафтор Бьёрнссон, который сыграл в сериале «Игра престолов» Григора Клигана, очень сильно похудел. Он опубликовал фото в Instagram. Хафтор...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отвели самолет от домов: жители Барановичей считают погибших летчиков героями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by