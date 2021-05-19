Фаны «Игры престолов» в шоке: самый сильный человек Гора очень сильно похудел

Источник материала: ОНТ

Исландский спортсмен Хафтор Бьёрнссон, который сыграл в сериале «Игра престолов» Григора Клигана, очень сильно похудел. Он опубликовал фото в Instagram.

Хафтор показал, как выглядит его тело, которое сумело «скинуть» 50 кг. Изначально паурлифтер весил 205 кг, а после диеты – 155 кг.













Пост собрал около 187 тысяч лайков. А комментаторы принялись спорить: лучше «до» или «после». По мнению некоторых, Бьёрнссон проделал тяжёлый путь и стал выглядеть более здоровым, а еще прибавил очков в списке «Самые горячие мужчины».

Другие заверили: он зря похудел, потому как потерял черты своего персонажа из «Игры престолов».

А вот некоторые просто решили, что вместо псевдонима Гора Хафтору пора брать ник коллеги Дуэйна Джонсона – Скала.

Фото: instagram.com/thorbjornsson

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram