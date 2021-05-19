Миллионы ущерба в долларах: как «ТУТ БАЙ МЕДИА» пользовался налоговыми льготами. Подробности дела

Источник материала: ОНТ

Органы финансовых расследований Комитета госконтроля продолжают неотложные следственные и другие процессуальные действия в отношении должностных лиц компании «ТУТ БАЙ МЕДИА». Накануне было возбуждено уголовное дело за «уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особой крупном размере». Сегодня правоохранительные органы детально рассказали, какие именно есть претензии к руководству компании.





Скидки, льготы – такими бонусами привыкли пользоваться многие. И всё хорошо, если это происходит в рамках закона. Но в деле «ТУТ БАЙ МЕДИА» всё было не так. В октябре 2019 года компания решила стать резидентом Парка высоких технологий. И пользоваться налоговыми льготами от государства.

Александр Прокопенко, заместитель начальника третьего управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси: «Для резидентов Парка высоких технологий важно, чтобы они оказывали услуги с использованием программного обеспечения собственной разработки. В данном же случае, «ТУТ БАЙ МЕДИА» использовало стороннее программное обеспечение специализированное, получало выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов ПВТ. В результате такой деятельности общество уклонилось от уплаты налогов. Сумма ущерба исчисляется миллионами долларов США».

Это – за весь льготный период, с осени 2019 года и по май 2021-го. Такие же льготы распространялись на сотрудников компании и на её руководство. Пример – справка о доходах генерального директора Людмилы Чекиной. Полученный доход впечатляет, а вот налоги удивляют. Подоходный исчисляется по льготной ставке, но обратите внимание на графу «пенсионный фонд». То есть, всего за шесть месяцев Чекина заработала более 360 тысяч рублей (для тех, кто привычно считает в валюте – почти 150 тысяч долларов), а в пенсионный фонд уплатила 69. Не тысяч, именно рублей! И что показательно, сэкономленные на пенсионерах деньги должны были уютно устроиться в одном из латвийских банков.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси: «В апреле Департаментом финансовых расследований получена оперативная информация, что должностные лица "ТУТ БАЙ МЕДИА" планируют открытие счета в латвийском банке с целью вывода денежных средств. Вывод данных денежных средств значительно бы затруднил возмещение ущерба от совершенного правонарушения, поэтому органами финансовых расследований было принято решение приступить к реализации материалов. И в результате было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты сумм налогов».

Людмила Чекина, генеральный директор «ТУТ БАЙ МЕДИА»: «Звонили мне?»

Алина, сотрудник банка LPB (Латвия): «Да. Это Алина вам звонит из Риги, Латвия. По поводу открытия счета. Можете говорить, удобно сейчас?» Людмила Чекина, генеральный директор «ТУТ БАЙ МЕДИА»: «Да. Удобно». Алина, сотрудник банка LPB (Латвия): «Я хотела уточнить по поводу платежей, которые вы хотели бы проводить через наш банк. Когда встречался Кирилл с кем-то из моих коллег, поэтому я не знаю, какая правильная информация, поэтому оговариваю с вами, т.е. какие у вас пожелания, а потом мы посмотрим, что мы можем сделать со своей стороны. Т.е. со счета компании "ТУТ БАЙ МЕДИА" на счет компании в Риге, потом дальше как бы эти деньги или остаются у нас на счету, или же дальше перечисляются в какой-нибудь другой банк по вашему желанию, или же инвестиции дальше производятся на территории Балтийских стран. Т.е. деньги дальше начинают работать в Балтии. Вот такая цель мне была сказана». Людмила Чекина, генеральный директор «ТУТ БАЙ МЕДИА»: «Да, смотрите! Дело в том, что в принципе основная цель, как я и говорила, – это безопасное хранение денег, накоплений». Алина, сотрудник банка LPB (Латвия): «Или просто перевод денег вашей компанией. Как бы перечисляет ваша компания с белорусского банка на ваш счет в банке латвийском. Такое может быть?» Людмила Чекина, генеральный директор «ТУТ БАЙ МЕДИА»: «Да, совершенно верно. Поэтому основные, наверное, потоки денег будут такие, что мы вот тут, в Беларуси, заработали и перевели в ваш банк, они там хранятся». Людмила Чекина, генеральный директор «ТУТ БАЙ МЕДИА»: «По поводу оборотов, которые вы планируете, Кирилл, когда был в Риге, написал, что вы планируете единовременный платеж в размере 1,5 миллиона, а потом по 100 тысяч ежемесячно». Алина, сотрудник банка LPB (Латвия): «Да, где-то так».

Есть вопросы у следователей по поводу льготного налогообложения к другим учредителям компании. Но парадокс ситуации в том, что «ТУТ БАЙ МЕДИА», с одной стороны, не стеснялась пользоваться льготами от государства, а с другой – материалы на своих ресурсах подавало исключительно в антигосударственном ключе. То есть упрекало в том, что всё плохо. И ветераны якобы остались без денег, и цены растут, и заграница нам спешит помогать. В общем, всё плохо в государстве – это для читателей. А льготы – это для себя.

Александр Шпаковский, омбудсмен по правам журналиста при Белорусском союзе журналистов: «На мой взгляд, как потребителя информации, политического эксперта, TUT.BY сведения о ситуации в нашей стране и определенные международные темы (например, все, что касается России и действий Российской Федерации на международной арене) подавал не объективно, ангажировано, зачастую откровенно лживо. Все это мне напоминало направленные информационно-психологические операции с целью сформировать определенное общественное мнение, а зачастую и посеять рознь, вражду в нашем обществе. Рознь между людьми разных взглядов и идеологий, между поколениями в том числе, противопоставить, с одной стороны, скажем, частный сектор государственному, противопоставить обычных граждан представителям государственной власти, особенно сотрудникам правоохранительных органов, а уж после президентских выборов 9 августа 2020 года ресурс занял откровенно радикальную позицию, фактически являясь основным рупором вот этих незаконных протестов. Во многом позиции ресурса TUT.BY обусловлены действиями большого количества людей, нарушавших закон, и я полагаю, да и сами задержанные лица, зачастую говорят, что они находились под влиянием, деструктивным влиянием интернет-ресурса. Мне кажется, что моральную часть ответственности руководители этого портала несут».

Правоохранительные органы провели обыски в квартирах сотрудников компании. Во время одного из них самое интересное находят в уж очень неожиданном месте. В ведре, в котором хранится сухой корм для животных. Под слоем – тщательно упакованные деньги. Как оказалось, 100 тысяч долларов наличными в разных валютах. И по другим адресам тоже обнаружены очень крупные суммы. Общую ещё предстоит подсчитать.

Неуплата налогов – одно из самых серьёзных преступлений в развитых демократиях. Особенно в США. За это всегда наказывают сурово. Кроме штрафа можно загреметь в тюрьму до конца жизни. И белорусское законодательство в этом вопросе далеко не самое суровое! Странно, что об этом не догадывалось руководство «ТУТ БАЙ МЕДИА». Или не хотело догадываться.

К слову, ряд технических работников компании попытались срочно выехать за рубеж. Такая спешка следствием тоже расценивается как подтверждение противоправной деятельности. Белорусские правоохранительные органы намерены в ближайшее время обратиться в компетентные органы других стран об оказании правовой помощи в расследовании данного уголовного дела.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram