﻿ Кошка потратила одну из девяти жизней, чтобы спастись из горящего здания (ВИДЕО). 21.by
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Кошка потратила одну из девяти жизней, чтобы спастись из горящего здания (ВИДЕО)

19.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка потратила одну из девяти жизней, чтобы спастись из горящего здания (ВИДЕО)

Есть такое поверье, что кошки имеют девять жизней. Усатой красавице из Чикаго (США) пришлось потратить одну из девяти жизней, чтобы покинуть из горящее здание. Видео спасения опубликовал YouTube-канал Chicago Sun-Times.


Кошка спрыгнула с пятого этажа здания. Животное приземлилось на лапы, а после умчалось куда-то. Чуть позже кошку обнаружил под машиной один из пожарных. Полёт не отразился на здоровье животного, поэтому теперь разыскивается её владелец.

А пожар локализовали и потушили. О пострадавших не сообщается.

Фото: pixabay

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Есть такое поверье, что кошки имеют девять жизней. Усатой красавице из Чикаго (США) пришлось потратить одну из девяти жизней, чтобы покинуть из горящее здание. Видео...
 
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