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Кошка потратила одну из девяти жизней, чтобы спастись из горящего здания (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Есть такое поверье, что кошки имеют девять жизней. Усатой красавице из Чикаго (США) пришлось потратить одну из девяти жизней, чтобы покинуть из горящее здание. Видео спасения опубликовал YouTube-канал Chicago Sun-Times.
Кошка спрыгнула с пятого этажа здания. Животное приземлилось на лапы, а после умчалось куда-то. Чуть позже кошку обнаружил под машиной один из пожарных. Полёт не отразился на здоровье животного, поэтому теперь разыскивается её владелец.
А пожар локализовали и потушили. О пострадавших не сообщается.
Фото: pixabay
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Есть такое поверье, что кошки имеют девять жизней. Усатой красавице из Чикаго (США) пришлось потратить одну из девяти жизней, чтобы покинуть из горящее здание. Видео...
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