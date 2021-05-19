Лукашенко – родным и близким погибших летчиков: «Нет слов, способных смягчить горечь утраты»

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким летчиков, которые погибли 19 мая в Барановичах при крушении военного самолета. Об этом сообщает БЕЛТА.





Ранее сообщалось , что военно-учебный самолет упал под Барановичами. Летчики до последнего уводили машину от жилых домов. Спастись они не смогли.

Фото: БЕЛТА

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