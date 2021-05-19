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Один мужчина пострадал из-за падения самолета в Барановичах
Источник материала: ОНТ
В Барановичах в районе улицы Р. Люксембург во время
Около места падения самолета было проведено полное обследование сооружений и зданий. Угрозы строениям нет.
Из-за падения самолета пострадал местный житель – у него перелом предплечья. Его госпитализировали.
Местная власть предусмотрела возможность расселения людей в гостиницы города, обеспечение их горячим питанием. Однако это не понадобилось.
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В Барановичах в районе улицы Р. Люксембург во время падения самолета осколками были повреждены несколько домов. Повреждения устранят в кратчайшие сроки. Об...
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