Один мужчина пострадал из-за падения самолета в Барановичах

Источник материала: ОНТ

В Барановичах в районе улицы Р. Люксембург во время падения самолета осколками были повреждены несколько домов. Повреждения устранят в кратчайшие сроки. Об этом сообщает «Наш край».

Около места падения самолета было проведено полное обследование сооружений и зданий. Угрозы строениям нет.

Из-за падения самолета пострадал местный житель – у него перелом предплечья. Его госпитализировали.

Местная власть предусмотрела возможность расселения людей в гостиницы города, обеспечение их горячим питанием. Однако это не понадобилось.





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