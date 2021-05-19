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Один мужчина пострадал из-за падения самолета в Барановичах

19.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Один мужчина пострадал из-за падения самолета в Барановичах

В Барановичах в районе улицы Р. Люксембург во время падения самолета осколками были повреждены несколько домов. Повреждения устранят в кратчайшие сроки. Об этом сообщает «Наш край».

Около места падения самолета было проведено полное обследование сооружений и зданий. Угрозы строениям нет.

Из-за падения самолета пострадал местный житель – у него перелом предплечья. Его госпитализировали.

Местная власть предусмотрела возможность расселения людей в гостиницы города, обеспечение их горячим питанием. Однако это не понадобилось.


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В Барановичах в районе улицы Р. Люксембург во время падения самолета осколками были повреждены несколько домов. Повреждения устранят в кратчайшие сроки. Об...
 
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