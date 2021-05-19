Противостояния Восток – Запад, Палестина – Израиль, Россия – Украина, Карабах, санкционные режимы, давление на Беларусь. Что это – новый глобальный передел мира?

Источник материала: ОНТ

Крупнейший с 2014 года конфликт на Ближнем Востоке. Палестинцы и израильтяне обмениваются ракетными ударами, применяются авиация, артиллерия и танки, число жертв обеих сторон, в том числе среди женщин и детей, идет на сотни, раненых – тысячи. Ведущие страны мира выступили с заявлениями о готовности стать посредниками по умиротворению региона.

Гости программы «ОбъективНо» на ОНТ обсудили, возможен ли выход из ближневосточного тупика или дипломатам еще не один год предстоит биться над решением этой задачи?

В студии – независимый военный эксперт, доктор военных наук Александр Павловский и журналист-международник, публицист Вадим Елфимов.

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