|
Противостояния Восток – Запад, Палестина – Израиль, Россия – Украина, Карабах, санкционные режимы, давление на Беларусь. Что это – новый глобальный передел мира?
Источник материала: ОНТ
Крупнейший с 2014 года конфликт на Ближнем Востоке. Палестинцы и израильтяне обмениваются ракетными ударами, применяются авиация, артиллерия и танки, число жертв обеих сторон, в том числе среди женщин и детей, идет на сотни, раненых – тысячи. Ведущие страны мира выступили с заявлениями о готовности стать посредниками по умиротворению региона.
Гости программы «ОбъективНо» на ОНТ обсудили, возможен ли выход из ближневосточного тупика или дипломатам еще не один год предстоит биться над решением этой задачи?
В студии – независимый военный эксперт, доктор военных наук Александр Павловский и журналист-международник, публицист Вадим Елфимов.
Подробнее – в видеоинформации.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Противостояния Восток – Запад, Палестина – Израиль, Россия – Украина, Карабах, санкционные режимы, давление на Беларусь. Что это – новый глобальный передел мира?
Крупнейший с 2014 года конфликт на Ближнем Востоке. Палестинцы и израильтяне обмениваются ракетными ударами, применяются авиация, артиллерия и танки, число жертв...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)