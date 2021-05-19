ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ХИТРОСТИ СОЗДАНИЯ ВИДЕО ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-РЕДАКТОР INVIDEO

19.05.2021 23:27 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

ХИТРОСТИ СОЗДАНИЯ ВИДЕО ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-РЕДАКТОР INVIDEOПроекты на работе это достаточно частые события. Особенно это касается творческих отделов, на которых лежит ответственность за визуализацию макетов и много другого. Для передачи идей подойдут видеоролики. С их помощью легче описать свою концепцию. Это возможность донести, как будет проходить процесс работы и его результат с помощью визуала. Сделать это можно с помощью программы InVideo. Она достаточно проста в использовании, так что подойдет как для новичков, так и для профессионалов. Подобный редактор видео онлайн станет удобным инструментом, с помощью которого будут созданы десятки разных проектов для работы. Программу не придется скачивать, достаточно зарегистрироваться. 

Секреты создания эффектного и интересного видео 

Есть несколько хитростей, с помощью которых будет проще произвести эффект на зрителей. Среди всего списка стоит выделить пять основных:

●  Нужно поразить зрителя с первых секунд. Особенно это актуально для коротких видеороликов, во время которых необходимо заинтересовать людей либо динамикой, либо картинкой. Чем интереснее начало, тем выше вероятность, что человек досмотри его до конца и поддержит идею или оценит старания. Сделать это можно с помощью эффектов и плавных переходов.

●  Картинка должна меняться каждые три или пять секунд. В фильмах и сериалах редко можно увидеть долгие кадры, когда камера находится на одном месте. Идет смена крупного плана на дальний, оборудование передвигается или плавно повторяет движения вещей и людей. Так видео станет более впечатляющим и интересным для зрителей.

●  Добавление отсылок или поясняющих деталей. Другими словами, обратите внимание на мелочи, которые будут не просто украшать картинку и объяснять события без лишних слов. Зрители начнут всматриваться в каждый кадр, чтобы обнаружить эти вещи.

●  К видеофрагменту можно добавить текст с объяснениями. Такие короткие памятки помогут не только разнообразить видео, но и четче объяснить идею.

●  Дополнение видео фотографиями и дизайнерскими артами. Чередования позволят увеличить динамику каждого кадра. С помощью этой хитрости легко заинтересовать зрителей красивыми подборками. От автора потребуется только грамотно распределить изображения между кадрами.

С помощью онлайн-редактора InVideo можно воспользоваться всеми перечисленными советами. Благодаря готовым шаблонам, что находятся в архиве программы, вы с легкостью создадите эффектный и запоминающийся ролик для своей работы или проекта.   

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проекты на работе это достаточно частые события. Особенно это касается творческих отделов, на которых лежит ответственность за визуализацию макетов и много другого. Для передачи идей подойдут видеоролики. С их помощью легче описать свою концепцию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Противостояния Восток – Запад, Палестина – Израиль, Россия – Украина, Карабах, санкционные режимы, давление на Беларусь. Что это – новый глобальный передел мира?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by