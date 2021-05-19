ХИТРОСТИ СОЗДАНИЯ ВИДЕО ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-РЕДАКТОР INVIDEO

Источник материала:

Проекты на работе это достаточно частые события. Особенно это касается творческих отделов, на которых лежит ответственность за визуализацию макетов и много другого. Для передачи идей подойдут видеоролики. С их помощью легче описать свою концепцию. Это возможность донести, как будет проходить процесс работы и его результат с помощью визуала. Сделать это можно с помощью программы InVideo. Она достаточно проста в использовании, так что подойдет как для новичков, так и для профессионалов. Подобный редактор видео онлайн станет удобным инструментом, с помощью которого будут созданы десятки разных проектов для работы. Программу не придется скачивать, достаточно зарегистрироваться.

Секреты создания эффектного и интересного видео

Есть несколько хитростей, с помощью которых будет проще произвести эффект на зрителей. Среди всего списка стоит выделить пять основных:

● Нужно поразить зрителя с первых секунд. Особенно это актуально для коротких видеороликов, во время которых необходимо заинтересовать людей либо динамикой, либо картинкой. Чем интереснее начало, тем выше вероятность, что человек досмотри его до конца и поддержит идею или оценит старания. Сделать это можно с помощью эффектов и плавных переходов.

● Картинка должна меняться каждые три или пять секунд. В фильмах и сериалах редко можно увидеть долгие кадры, когда камера находится на одном месте. Идет смена крупного плана на дальний, оборудование передвигается или плавно повторяет движения вещей и людей. Так видео станет более впечатляющим и интересным для зрителей.

● Добавление отсылок или поясняющих деталей. Другими словами, обратите внимание на мелочи, которые будут не просто украшать картинку и объяснять события без лишних слов. Зрители начнут всматриваться в каждый кадр, чтобы обнаружить эти вещи.

● К видеофрагменту можно добавить текст с объяснениями. Такие короткие памятки помогут не только разнообразить видео, но и четче объяснить идею.

● Дополнение видео фотографиями и дизайнерскими артами. Чередования позволят увеличить динамику каждого кадра. С помощью этой хитрости легко заинтересовать зрителей красивыми подборками. От автора потребуется только грамотно распределить изображения между кадрами.

С помощью онлайн-редактора InVideo можно воспользоваться всеми перечисленными советами. Благодаря готовым шаблонам, что находятся в архиве программы, вы с легкостью создадите эффектный и запоминающийся ролик для своей работы или проекта.