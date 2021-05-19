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11 лет колонии получил Тихон Осипов за наезд на силовиков во время протестов

20.05.2021 06:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минский городской суд 19 мая вынес приговор по делу 25-летнего инженера Белорусского национального технического университета Тихона Осипова, который обвинялся в наезде на военнослужащих во время протестов.

11 лет колонии получил Тихон Осипов за наезд на силовиков во время протестов

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, судебная коллегия под председательством судьи Петра Орлова осудила Осипова на 11 лет колонии в условиях усиленного режима. Прокурор Антон Тюменцев дважды запрашивал для обвиняемого 12 лет колонии.

Осипова обвинили в наезде на пятерых военнослужащих в ночь на 11 августа 2020 года в Минске. В его обвинении фигурируют несколько статей Уголовного кодекса:

  • покушение на убийство военных (ч. 1 ст. 14 и ст. 362);
  • участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293);
  • заведомо ложный донос (ч. 1 ст. 400).

Сам мужчина признал вину только по последнему обвинению: после ДТП он въехал на машине в водоем, оставил ее там и заявил об угоне.

Ранее в суде Осипов заявлял, что у него не было намерения кого-то убить: он испугался, увидев, как силовики разбивают машины и вытаскивают водителей, поэтому уехал, случайно зацепив военных.

По словам обвиняемого, пока он ехал, силовики разбили ему заднее правое стекло. Когда сотрудник слева направил оружие в сторону автомобиля, Осипов пригнулся и уже не контролировал дорожную ситуацию, но слышал, как по машине со всех сторон бьют дубинками.

По словам обвиняемого, когда он отъехал от места событий, то увидел тонированный автобус с сотрудниками в черной форме и подумал, что его преследуют. Осипов испугался и въехал в парк Тивали. По его словам, там не горели фонари, поэтому в темноте он случайно заехал в водоем. Выбравшись из машины, Осипов вышел на улицу, сел в такси и поехал домой. Там он позвонил по номеру 102 и заявил об угоне, после чего написал заявление, отметив, что машину могли эвакуировать из-за неправильной парковки.

Потерпевшими в суде выступали военнослужащие-контрактники воинской части 5524 Васильченко, Остапенко, Протос, Волис и Лепешкин. Все они в суде заявили, что претензий к обвиняемому не имеют. Моральный ущерб в общей сумме 1.300 рублей был возмещен до суда.

В последнем слове Осипов раскаялся в том, что «подверг риску здоровье» военнослужащих, однако с обвинением прокурора не согласился: «Я считаю, что это неправомерно — слишком суровое наказание, я адекватный человек <...>, я никогда в жизни не пошел бы на насилие, а уж на убийство кого-то — тем более. Это вообще выше меня, я не понимаю, как можно обвинять человека в этом. Я благодарен, что никто из пострадавших серьезно не пострадал, и еще раз хочу повторить, что прошу у них прощения».

Суд должен был вынести приговор Осипову 27 апреля, однако судебная коллегия приняла постановление о возобновлении судебного следствия с дополнительным допросом потерпевших.

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Теги: Минск
 
 
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Минский городской суд 19 мая вынес приговор по делу 25-летнего инженера Белорусского национального технического университета Тихона Осипова, который обвинялся в...
 
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