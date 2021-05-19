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ДФР: TUT.BY прорабатывал вывод денег

20.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ГосСМИ вслед за ДФР ведут атаку на TUT.by: считают чужие деньги.

ДФР: TUT.BY прорабатывал вывод денег

Компания «ТУТ БАЙ МЕДИА», уклонившись от уплаты налогов, нанесла ущерб государству в размере несколько миллионов долларов. Об этом в эфире «Беларусь 1» рассказал представитель ДФР Александр Прокопенко.

По его словам, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», являясь резидентом ПВТ, использовало стороннее программное обеспечение и получало от этого выручку.

Для резидентов ПВТ важно, чтобы они оказывали услуги с использованием программного обеспечения собственной разработки. В данном же случае «ТУТ БАЙ МЕДИА» использовало стороннее программное обеспечение специализированное, получало выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов ПВТ», — поясниил Прокопенко.

Его коллега Дмитрий Дягилев дополнил информацию: ДФР была получена оперативная информация о том, что должностные лица «ТУТ БАЙ МЕДИА» прорабатывают открытие счета в латвийском банке с целью вывода денежных средств.

Вывод денег значительно бы затруднил возмещение ущерба, нанесенного их правонарушением. Поэтому органами финансовых расследований было принято решение приступить к реализации материалов, и было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов», — сказал представитель департамента.

Кроме того, государственные СМИ — БелТА, ОНТ и другие — сегодня опубликовали справку о доходах гендиректора ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмилы Чекиной.



Из справки следует, что сумма доходов топ-менеджера за декабрь 2019-го — май 2020 года составила 363 679,71 руб.

Рекордная зарплата Чекиной была выплачена в феврале 2020 года — 131,873 тыс. рублей. Дивиденды за этот месяц составили 20 тыс. рублей.

В другие месяцы при зарплате 6981 рубль суммы дивидендов указаны в диапазоне от 12 408 рублей до 70 тыс. рублей.

Из этой общей суммы доходов Чекина уплатила подоходного налога 29 335 рублей, а отчисления в пенсионный фонд составили 69,98 рубля.

В целом госСМИ в пролетарских традициях пока делают упор именно на денежной стороне. Зависть?.. 
 
Впрочем, будем помнить и о том, что каждый раз при возбуждении громкого дела силовики озвучивают астрономические суммы "ущерба". Но 

а) они далеко не всегда они совпадают с обвинением 

б) далеко не всегда это оказывается ущерб. 


Кроме того, налоговый режим у крупнейшего новостного интернет-портала был точно таким же, как и других резидентов ПВТ. Исключили TUT.by из числа резидентов только вчера, 18 мая.

- ПВТ же принимал наши отчеты, видел, чем мы занимаемся. И вдруг нас лишают членства в ПВТ, тут же блокируют домен, ссылаясь на закон о СМИ, хотя мы СМИ уже не являемся и от имени фондов никогда не выступали. При этом, речь якобы о налогах, а начинают почему-то забирать журналистов, обыскивать инженеров, нападать на Hoster.by и АV.by. Забирают человека, который вообще не имеет отношения к Tut.by — Дарью Данилову. Забирают и практически доводят до инсульта вдову Юрия Зиссера Юлию Чернявскую, — говорит соучредитель TUT.by Кирилл Волошин. —Залповым огнем по странной логике. Общим знаменателем которой является происхождение акционеров. У Hoster.by и Tut.by схожий состав акционеров. Tut.by - миноритарный акционер Rabota.by и Rocket Data Дарьи Даниловой.... Мы вступили в ПВТ 2019 году. Поскольку мы размещаем рекламу в интернете, мы разрабатываем под нее соответствующий софт: рекламную платформу, рекламный кабинет, систему бронирования и т.д. По сути, в любом проекте  Tut.by есть разработка софта. Какую деятельность мог вести  Tut.by, не соответствующую правилам ПВТ, у меня даже нет догадок. Мы не только генерируем контент, мы и софтверная компания,— утверждает  Волошин.
 
 
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ГосСМИ вслед за ДФР ведут атаку на TUT.by: считают чужие деньги.
 
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