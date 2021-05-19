Снижать ли скорость до 50 км/ч в городах Беларуси?









Координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ в Республике Беларусь Валентин Русович призвал Беларусь снизить ограничение скорости в городах Беларуси до 50 км/ч. Сейчас это ограничение у нас – 60 км/ч.





Мало того, Всемирная организация здравоохранения настаивает на дальнейшем снижении скоростного режима до 30 км/ч «за исключением специально выделенных и обозначенных магистральных улиц только для автомобилей».

Фактически, сейчас предел в Беларуси – 69 км/ч





В 2019 году во время обсуждения изменений в ПДД в Беларуси создавали петицию с предложением снизить скорость в городах до 50 км/ч. Под ней тогда подписались 800 человек.





Авторы петиции аргументировали это тем, что фактически сейчас разрешено движение почти 70 км/ч.





Дело в том, что значительное количество водителей движется с разрешенной скоростью и еще + 9 км/ч. За эти 9 км/ч не наказывают, поэтому такой фишкой пользуются автолюбители. По мнению подписантов, эти «ненаказуемые» + 9 км/ч создают опасность для участников дорожного движения.





Исходя из этой логики, уменьшение произойдет с 69 до 59 км/ч.





На петицию из Министерства пришел в принципе положительный ответ, что этот «вопрос прорабатывается». Но пока изменения не приняты.





Как в других странах?





Уже многие страны последовали этим рекомендациям. Во всех странах Евросоюза движение в населенных пунктах ограничено 50 км/ч. С 2018 года такое ограничение ввела Украина.





Кроме Беларуси 60 км/ч в городах остается в России, Азербайджане. В Великобритании движение в городах ограничено 48 км/ч, потому что у них скоростной режим измеряется в милях. 48 км/ч = 30 миль/ч.





Почему Всемирная организация здравоохранения настаивает на снижении?





В мире ежегодно около 1,35 млн человек погибают в дорожно-транспортных происшествиях. Еще от 20 до 50 млн человек получают несмертельные травмы, многие из них становятся инвалидами.

«Исследования показывают, что на большинстве дорог в большинстве стран 40-50% всех автомобилей превышают установленную максимальную скорость. А разница между движением с установленной скоростью и ее превышением может означать разницу между жизнью и смертью. Так, например, вероятность смерти человека, сбитого автомобилем при движении со скоростью 50 миль (80 километров) в час в три раза превышает такую вероятность в случае движения автомобиля со скоростью 30 миль (48 км) в час.





Это означает, что такие простые меры, как установление максимальной скорости в городских пределах на уровне 30 или менее миль в час и наделение местных властей полномочиями для введения дополнительных скоростных ограничений на дорогах рядом со школами и в других районах с интенсивным движением пешеходов, могут способствовать спасению многих человеческих жизней», – рассказывала бывшая гендиректор ВОЗ Маргарет Чен.





Именно поэтому международная организация настаивает на снижении скоростного режима.





Что думают жители Брестчины?





Не все поддерживают инициативу Всемирной организации здравоохранения.





написал Виталий в вайбер-чате «Першага Рэгіёна». «А в каких городах скорость 60? Через каждые 50 метров знаки 40», –Виталий в вайбер-чате «Першага Рэгіёна».





Действительно, во многих малых городах, как те же Ивацевичи, Берёза, Дрогичин, большая часть дорог с ограничением до 40 км/ч. Движение здесь более спокойное и размеренное, чем даже в Бресте , не говоря уже про Минск





Спросили мнение подписчиков в вайбере и вконтакте.









Опрос в вайбере













Опрос ВКонтакте





Очевидно, что такие опросы не являются репрезентативными, да и отличаются цифрами в разных аудиториях. Но, тем не менее, если вопрос поднимает такая авторитетная структура, как Всемирная организация здравоохранения, то проблему обсуждать стоит.







