Мужчина позвонил в ГАИ после ДТП, а его задержали на 10 суток за наклейку на смартфоне

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При оформлении документов мужчина достал телефон. на котором была наклейка Погони. После этого его задержали и доставили в Первомайский РОВД для составления протокола, сообщают правозащитники.





Согласно протоколу по ст. 24.23 КоАП Виталия обвинили в «пикетировании с помощью наклеивания наклейки с Погоней на крышку телефона».





Дело Виталия Рубца 18 мая рассматривала судья Первомайского района Светлана Черепович. В итоге суд назначил мужчине 10 суток.



















