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Мужчина позвонил в ГАИ после ДТП, а его задержали на 10 суток за наклейку на смартфоне
Источник материала: Партизан
42-летнего Виталия Рубца обвинили в «пикетировании с помощью наклеивания наклейки с Погоней на крышку телефона»
Иллюстративное фото
При оформлении документов мужчина достал телефон. на котором была наклейка Погони. После этого его задержали и доставили в Первомайский РОВД для составления протокола, сообщают правозащитники.
Согласно протоколу по ст. 24.23 КоАП Виталия обвинили в «пикетировании с помощью наклеивания наклейки с Погоней на крышку телефона».
Дело Виталия Рубца 18 мая рассматривала судья Первомайского района Светлана Черепович. В итоге суд назначил мужчине 10 суток.
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42-летнего Виталия Рубца обвинили в «пикетировании с помощью наклеивания наклейки с Погоней на крышку телефона»
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