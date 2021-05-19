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У страха глаза велики или бой с тенью – Короткевич о докладе про финансирование оппозиции Западом
Источник материала: Партизан
Доклад движения «Гражданского согласия» - это попытка сыграть на страхах людей во власти и показаться лучшим другом России, на всякий случай.
Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга»
По ее словам, угрозы, перечисленные в докладе, о деструктивном влиянии Запада, проводимых научных исследований, диалоговых площадок, выглядят неубедительно.
«Доклад заявлен как аналитический - от аналитики в нем только перечисление информации, которая находится в открытом доступе, и ее системное представление», - заявила она.
Короткевич убеждена, что данный доклад не что иное, как «попытка еще раз подменить причины и следствия».
«Ведь причина того, что люди проголосовали против старой власти и за новую – простая: они хотят перемен и перспектив. Источник протестных настроений – недоверие результатам выборов и несменяемость, отсутствие перспектив, насилие», - отмечает она.
В то же время Короткевич подчеркивает, что наличие Аналитических центров, диалоговых площадок в стране абсолютно нормальное явление.
«Важные решения должны опираться на научные данные, социологические, экономические, другие исследования. Научно-аналитические сообщества, их цели и финансирование должны быть прозрачными. Так и есть, ведь все организации, партнёры таких организаций держат публичный отчет перед своими гражданами в своих странах», - добавила она.
Политик убеждена, что основная проблема заключается вовсе не в существовании таких центров, и не в том, что они получают поддержку на свои исследования за рубежом.
«Проблема заключается в том, что честных аналитических центров внутри страны, нейтральных и профессиональных, нет, и им не позволяют появиться. Разрешены только пропагандистские. Будь у нас добрососедские партнёрские международные отношения, все работали бы прозрачно и понятно», - обратила внимание она.
Короткевич настаивает: появление новых альтернативных медиа в стране - это естественный процесс, связанный с развитием информационных технологий и постоянным прессингом независимых СМИ и журналистов.
«А как быть с той финансовой помощью Запада, которая идет на строительство дорог, развитие инфраструктуры, решение экологических проблем, развитие медицины, образования; помощью России? В целом, это странно при "сильной" вертикальной власти так сильно бояться альтернативного мнения и правды. В народе это называется "рубить сук, на котором сидишь"», - добавила она.
В демократическом обществе, акцентирует внимание Короткевич, власти прислушиваются к альтернативному мнению.
«Чтобы найти компромисс или принять решение, используют демократические механизмы: прозрачность и доступность информации для граждан и СМИ, дебаты, участие всех общественных организаций и партий в принятии решений, местные и республиканские референдумы, выборы и голосование. Ведь все просто», - пояснила она.
Резюмируя, Короткевич подчеркнула, что белорусы в большинстве своем хотят жить своей страной.
«Значит, должны в первую очередь, чтобы быть сильнее, успешнее бороться только за одно - за согласие и доверие внутри своего общества, которое возможно только в условиях политических свобод и принятии ответственности за будущее. Пока выглядит так, что обществу преподносят урок, что дважды два это пять, а не четыре», - резюмировала она.
Напомним, что в минувшие выходные председатель движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов совместно с экс-председателем РПТС Василием Заднепряным и другими общественно-политическими деятелями представили доклад «Грибница. Цели и методы финансирования белорусской оппозиции странами Запада». По мнению организаторов, именно активное вмешательство Запада во внутриполитические процессы в Беларуси во многом и стало причиной произошедшего в прошлом году политического кризиса.
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Доклад движения «Гражданского согласия» - это попытка сыграть на страхах людей во власти и показаться лучшим другом России, на всякий случай.
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