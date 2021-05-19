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Прокуратура: судье Березовского района угрожали убийством

20.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суд направлено уголовное дело для применения принудительных мер лечения в отношении 26-летнего жителя Бреста.



Как сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области, 2 апреля нынешнего года со своего мобильного телефона мужчина разместил в социальной сети комментарий «с угрозой убийством в отношении судьи суда Березовского района в связи с осуществлением ею правосудия».

В надзорном ведомстве также уточнили, что согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы брестчанин «в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию и в настоящее время, страдает психическим расстройством, что лишает его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».
 
После изучения материалов дела прокуратура города Бреста пришла к выводу о полном и объективном исследовании обстоятельств общественно опасного деяния, предусмотренного статьи 389 Уголовного кодекса РБ, и направила его в суд для рассмотрения вопроса о применении к жителю Бреста принудительных мер безопасности и лечения, пишет 1reg.by.
 
Теги: Брест
 
 
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В суд направлено уголовное дело для применения принудительных мер лечения в отношении 26-летнего жителя Бреста.
 
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