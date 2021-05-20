«Закрыть просто туток уже недостаточно». 5 призывов госСМИ накануне атаки на TUT.BY

Источник материала: UDF





Media IQ

За три недели до задержаний и обысков

Людмила Гладкая,

27 апреля в «СБ. Беларусь Сегодня»

«Не будем питать иллюзий. Пора признать его экстремистским — в интересах национальной безопасности»

За 11 дней до

Людмила Гладкая,

7 мая в телеграм-канале «Людмила Гладкая. СБ.Беларусь сегодня»

«По мне, то закрыть просто туток уже недостаточно. Это уголовная ответственность»

За четыре дня до

Андрей Муковозчик,

14 мая в «СБ. Беларусь Сегодня»

«Золотова и Чекина — известные просто тутбайки, наши “Ларионов и Кутько” — похоже, начали прощаться с нами. “Многие известные люди поддержали перемены, что с ними теперь?” — будто примеряют они на себя в редакционной статье. <...> Собственно, ничего особенного. То же, что и с вами будет <...>: каждый ответит. Как говорится, “дайте только срок”»

За два дня до

Григорий Азарёнок,

16 мая на СТВ

«Большинство людей уже тошнит от вашего грязного боевого листка. Люди вопрошают: когда уже вы исчезнете из нашей жизни? Мой посыл простой – уже пора последовать примеру вашего предтечи Геббельса в 1945-м. Литовские визы вам не помогут. “Орден Иуды” навсегда украсит вашу редакцию. А рекламодателям только скажу: сотрудничать с ними – это все равно что покупать билет на “Титаник”»

За день до

Андрей Муковозчик,

17 мая в «СБ. Беларусь Сегодня»

«Куча просто тутбаек, едва ли не сильнее всех “шатающая государство”, ненавидящая “эту власть”, выступающая против президента, – она ведь меньше всех при этом и платит налогов “этому государству”. <...> И поскольку такой бизнес не приносит пользу людям (по крайней мере живущим в независимой Беларуси, нашему народу), то он и не будет больше “по-настоящему успешным”. Да и просто – не будет»

Твит по теме @gypsynkov В следующем выпуске Сергей Чалый два часа будет просто сидеть, смотреть в камеру и молчать. Gypsynkov

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Закрыть просто туток уже недостаточно». 5 призывов госСМИ накануне атаки на TUT.BY Аккурат накануне облавы на TUT.BY в государственных СМИ появились призывы и намёки закрыть портал и посадить журналистов.

Крупнейший независимый новостной ресурс Беларуси дискредитируют в государственных медиа давно. Но с конца апреля арсенал манипуляций пополнил особый приём — прямые и завуалированные. Media IQ собрал цитаты из пяти таких публикаций, которые содержали призывы и оказались пророческими: 18 мая TUT.BY заблокировали, сотрудники подверглисьБольше цитат вы найдёте в оригинале публикации на