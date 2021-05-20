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«Закрыть просто туток уже недостаточно». 5 призывов госСМИ накануне атаки на TUT.BY

20.05.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Закрыть просто туток уже недостаточно». 5 призывов госСМИ накануне атаки на TUT.BY
UDF приводит краткую версию обзора Media IQ. Полную версию цитат читайте на Media IQ.

Крупнейший независимый новостной ресурс Беларуси дискредитируют в государственных медиа давно. Но с конца апреля арсенал манипуляций пополнил особый приём — прямые и завуалированные призывы. Media IQ собрал цитаты из пяти таких публикаций, которые содержали призывы и оказались пророческими: 18 мая TUT.BY заблокировали, сотрудники подверглись задержаниям и обыскам.


За три недели до задержаний и обысков


«Закрыть просто туток уже недостаточно». 5 призывов госСМИ накануне атаки на TUT.BY

Людмила Гладкая,
27 апреля в «СБ. Беларусь Сегодня»

«Не будем питать иллюзий. Пора признать его экстремистским — в интересах национальной безопасности»



За 11 дней до


«Закрыть просто туток уже недостаточно». 5 призывов госСМИ накануне атаки на TUT.BY

Людмила Гладкая,
7 мая в телеграм-канале «Людмила Гладкая. СБ.Беларусь сегодня»

«По мне, то закрыть просто туток уже недостаточно. Это уголовная ответственность»



За четыре дня до


«Закрыть просто туток уже недостаточно». 5 призывов госСМИ накануне атаки на TUT.BY

Андрей Муковозчик,
14 мая в «СБ. Беларусь Сегодня»

«Золотова и Чекина — известные просто тутбайки, наши “Ларионов и Кутько” — похоже, начали прощаться с нами. “Многие известные люди поддержали перемены, что с ними теперь?” — будто примеряют они на себя в редакционной статье. <...> Собственно, ничего особенного. То же, что и с вами будет <...>: каждый ответит. Как говорится, “дайте только срок”»



За два дня до


«Закрыть просто туток уже недостаточно». 5 призывов госСМИ накануне атаки на TUT.BY

Григорий Азарёнок,
16 мая на СТВ

«Большинство людей уже тошнит от вашего грязного боевого листка. Люди вопрошают: когда уже вы исчезнете из нашей жизни? Мой посыл простой – уже пора последовать примеру вашего предтечи Геббельса в 1945-м. Литовские визы вам не помогут. “Орден Иуды” навсегда украсит вашу редакцию. А рекламодателям только скажу: сотрудничать с ними – это все равно что покупать билет на “Титаник”»



За день до


«Закрыть просто туток уже недостаточно». 5 призывов госСМИ накануне атаки на TUT.BY

Андрей Муковозчик,
17 мая в «СБ. Беларусь Сегодня»

«Куча просто тутбаек, едва ли не сильнее всех “шатающая государство”, ненавидящая “эту власть”, выступающая против президента, – она ведь меньше всех при этом и платит налогов “этому государству”. <...> И поскольку такой бизнес не приносит пользу людям (по крайней мере живущим в независимой Беларуси, нашему народу), то он и не будет больше “по-настоящему успешным”. Да и просто – не будет»



Больше цитат вы найдёте в оригинале публикации на Media IQ.
Твит по теме
«Закрыть просто туток уже недостаточно». 5 призывов госСМИ накануне атаки на TUT.BY
Gypsynkov @gypsynkov
В следующем выпуске Сергей Чалый два часа будет просто сидеть, смотреть в камеру и молчать.
 
 
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Аккурат накануне облавы на TUT.BY в государственных СМИ появились призывы и намёки закрыть портал и посадить журналистов.
 
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