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В представительстве МТРК «МИР» в Беларуси сменился директор

20.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Привнести что-то свое и шире взглянуть на события в стране. Такие задачи ставит Ольга Шпилевская – новый директор представительства телекомпании «МИР» в Беларуси, передает «МИР 24».

Сегодня министр информации Владимир Перцов представил руководителя коллективу. Ольга Шпилевская в сфере информации давно. Как журналист начинала на Первом национальном телеканале. Позже занимала руководящие посты. Последние несколько лет работала в одном из управлений администрации президента Беларуси.

«На «МИРе» работает очень дружная слаженная команда, и я благодарна руководству «МИРа», что согласовали мое назначение, и у меня есть уникальная возможность, я считаю, поработать в этой дружной, хорошей, интересной команде. Возможно, у нас появятся какие-то новые проекты о Беларуси. Возможно, мы еще ярче зазвучим на телеканале «МИР». Этого очень хотелось бы», – рассказала Ольга Шпилевская.

С 2010 года белорусским представительством телекомпании «МИР» руководил Владимир Перцов. 5 апреля 2020-го он был назначен на должность министра информации Беларуси.



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Ольга Шпилевская начинала на Первом национальном телеканале. Позже занимала руководящие посты.
 
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