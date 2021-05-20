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В представительстве МТРК «МИР» в Беларуси сменился директор
20.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Привнести что-то свое и шире взглянуть на события в стране. Такие задачи ставит Ольга Шпилевская – новый директор представительства телекомпании «МИР» в Беларуси, передает «МИР 24».
Сегодня министр информации Владимир Перцов представил руководителя коллективу. Ольга Шпилевская в сфере информации давно. Как журналист начинала на Первом национальном телеканале. Позже занимала руководящие посты. Последние несколько лет работала в одном из управлений администрации президента Беларуси.
С 2010 года белорусским представительством телекомпании «МИР» руководил Владимир Перцов. 5 апреля 2020-го он был назначен на должность министра информации Беларуси.
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Ольга Шпилевская начинала на Первом национальном телеканале. Позже занимала руководящие посты.
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