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Палата представителей Беларуси рассмотрела декрет президента
20.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси рассмотрели Декрет президента № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Глава страны подписал его 9 мая. Документ уже вступил в силу, передает телеканал «МИР 24».
Декрет предусматривает переход власти от президента к Совету безопасности в случае гибели главы государства, в том числе в результате покушения или террористического акта.
Новый декрет дополняет Конституцию Беларуси, поскольку в ней не была отражена ситуация с покушением. Решение Совета Безопасности обязательны для всех. В случае, если Декрет придется применить, то главным вопросом станут выборы президента и стабилизация ситуации в стране. Документ направлен на сохранение независимости и суверенитета.
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Декрет предусматривает переход власти от президента к Совету безопасности в случае гибели главы государства, в том числе в результате покушения.
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