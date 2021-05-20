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Палата представителей Беларуси рассмотрела декрет президента

20.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси рассмотрели Декрет президента № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Глава страны подписал его 9 мая. Документ уже вступил в силу, передает телеканал «МИР 24».

Декрет предусматривает переход власти от президента к Совету безопасности в случае гибели главы государства, в том числе в результате покушения или террористического акта.

«В соответствии с Декретом вводится чрезвычайное либо военное положение. В зависимости от уровня угрозы и от кого она исходит. Совет безопасности становится коллективным государственным органом управления. Председательствует и руководит работой Совета безопасности премьер-министр», – заявил глава Администрации президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

Новый декрет дополняет Конституцию Беларуси, поскольку в ней не была отражена ситуация с покушением. Решение Совета Безопасности обязательны для всех. В случае, если Декрет придется применить, то главным вопросом станут выборы президента и стабилизация ситуации в стране. Документ направлен на сохранение независимости и суверенитета.



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Декрет предусматривает переход власти от президента к Совету безопасности в случае гибели главы государства, в том числе в результате покушения.
 
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