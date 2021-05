Дневник переехавшего. Сколько в Польше стоит ТО у официальных дилеров? А у гаражников?

Источник материала: Onliner В одном из выпусков «Дневника переехавшего» наш читатель рассказывал о процессе покупки и регистрации автомобиля в Польше. Напомним, он приобрел дизельный Renault Clio 2018 года выпуска с пробегом менее 40 тысяч километров. За компактный универсал было отдано 35 тысяч злотых (9 тысяч долларов). Предыдущая статья касалась в основном юридических нюансов приобретения машины человеком с белорусским паспортом. В комментариях к тому материалу был запрос от читателей на более глубокий анализ автомобильной жизни поляков с ценами на топливо, стоимостью технического обслуживания транспорта и т. д. С момента приобретения машины нашим героем прошло три месяца, и сегодня он готов поделиться первыми впечатлениями о статусе автовладельца в стране-соседке.

Страховка

При покупке автомобиля в Польше страховка и сертификат техосмотра остаются от предыдущего владельца. В нашем случае документы действительны до июня 2021 года. То есть уже скоро нам потребуется продлить страховку и пройти технический осмотр автомобиля.

Самая простая страховка нашего Renault обойдется в 1148 злотых за год. Это примерно 310 долларов. Столь высокая цена связана с отсутствием у меня и у супруги страховой истории в Польше. Вторая и последующие страховки будут дешевле. Повторюсь, речь идет об обязательном полисе OC, который схож с нашей автогражданкой. Если оформлять аналог нашего каско (Ubezpieczenie AC Autocasco), то цена составит минимум 2716 злотых (733 доллара) за год.





Техосмотр

Есть в Польше и наш любимый техосмотр. Здесь он называется Okresowy techniczny przegląd pojazdu. Процедура похожа на ту, что проходит в Беларуси. Есть сертифицированные станции, на которых можно пройти ТО. Для свежих машин сертификат выдается на два года. Для легкового автомобиля процедура стоит 97 злотых (26 долларов). Владельцам грузовых авто придется заплатить за ТО 153 злотых, а мотоциклистам — 62 злотых. Дороже всего przegląd pojazdu у машин, работающих на сжиженном газе, — 162 злотых. Ожидаемо, газовых авто очень много в такси.





Живя в Беларуси, я был уверен, что по ту сторону западной границы все автовладельцы платят огромный транспортный налог. Действительно, во многих странах ЕС так и есть, но в Польше никакими ежегодными транспортными налогами автовладельцы-физлица не облагаются. Но есть единоразовый налог, который нужно заплатить при покупке авто, — 2% от стоимости машины. Если покупаешь авто (в том числе б/у) в автоцентре, а не у физлица, то платить данный налог не нужно.

Техническое обслуживание

В апреле настал момент замены моторного масла в нашем Renault Clio. Автомобиль 2018 года, но уже не на гарантии, поэтому на ТО к официальному дилеру ехать не обязательно. Но любопытства ради я сделал запрос о стоимости работ. За замену всех фильтров и масла двигателя мне насчитали 1334,55 злотого. Это 360 долларов.





Заодно уточнил, сколько стоит у дилера шиномонтаж, т. к. настала наконец пора сменить зимнюю резину. Замена шин на дисках до 16 дюймов стоит у дилера 169 злотых (45 долларов). Если бы на Renault стояли 17-дюймовые колеса, то резину дилер поменял бы за 246 злотых (66 долларов). Таким образом, банальная замена масла и шиномонтаж обошлись бы мне в официальном сервисе в 405 долларов.





В Беларуси я последнее время обслуживался у дилеров, но, переехав в Польшу, решил изменить свою привычку. Уж слишком дорого за элементарное ТО просят здешние «официалы». Через русскоязычные чаты я нашел контакт СТО с русскоговорящим владельцем. Станция, больше напоминающая хорошо оборудованный гараж, находится немного за городом, но цена за все запчасти, работу (включая замену резины) — 650 злотых (175 долларов). Другое дело! Впредь буду обслуживаться на этой станции. Никакие бесплатные Wi-Fi и печеньки дилера не стоят такой переплаты.

Цены на топливо

В Беларуси я привык, что цены на топливо одинаковы на всех АЗС. В Польше станции вольны ставить свой прайс, поэтому, заправляя полный бак, можно сэкономить несколько злотых, просто проанализировав цены на соседних АЗС. Причем цены могут различаться даже в рамках одной сети. Как-то я заметил, что на двух рядом стоящих Orlen дизель стоит по-разному.





В среднем обычное дизельное топливо (ON) в Польше стоит 5,16 злотого (1,39 доллара) за литр. Есть еще какой-то продвинутый дизель (ON+) за 5,56 злотого (1,5 доллара) за литр. Я лью в машину более дешевое ДТ — уверен, французский dCi не подавится. К слову, на одной из АЗС я спросил сотрудника, чем отличается ON от ON+, на что получил емкий ответ: «Bez różnicy».

Платные дороги

Раньше словосочетание «платные дороги» встречалось в моей жизни только во время путешествий за границу. Теперь приходится платить за проезд по некоторым трассам во время обычных покатушек выходного дня. Например, проезд по скоростному автобану из Гданьска до Торуня стоит 29,9 злотого (8 долларов). Обратно — столько же. И миновать эту трассу достаточно трудно, если едешь из Труймяста на юг. Неважно, в Познань, Варшаву или Татры ты собрался.





Как правило, платные дороги в Польше имеют два пропускных пункта. На первом берешь билет. На втором предъявляешь его сотруднику поста и платишь в зависимости от того, сколько километров ты проехал по платному автобану. Цена варьируется от 10 до 30 грошей за километр. В туристических местах есть участки, где просто платишь за факт въезда. Так устроено, например, при въезде в Татры или некоторые национальные парки.

Парковки и мойки

Как я уже писал, мы сняли квартиру с выделенным местом на паркинге. Это была не просто наша прихоть, а необходимость. В противном случае оставить машину в центре Гданьска почти невозможно — даже вдоль жилых домов наружные парковки платные. В Труймясте (Гданьск, Сопот, Гдыня) есть разные парковочные зоны — чем ближе к центру, тем дороже. Но платить нужно только по будням (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 17:00. По вечерам, ночам и выходным дням парковки бесплатны. Один час парковки (в «платное» время) стоит где-то 3 злотых (0,8 доллара). Даже возле супермаркетов парковочные места часто платные (но дается, например, два бесплатных часа). На парковке АЗС можно бесплатно находиться максимум 15 минут.





В туристических местах и возле популярных достопримечательностей цены за парковку могут быть выше. Например, возле некоторых замков на въезде берут 10 злотых (2,7 доллара) «за целый день» парковки. А за парковку в Татранском национальном парке мы заплатили 50 злотых (13,5 доллара). В общем, за три месяца в Польше я заплатил за парковки больше, чем в Беларуси за всю жизнь.





Цены на автоматические мойки зависят от выбранного режима и варьируются от 15 до 30 злотых (4—8 долларов). Ручная мойка с сушкой и нанесением воска стоит в среднем 60 злотых (16,2 доллара). Возможно, есть мойки и дешевле, я сужу по тем местам, куда заезжал лично.

Общие ощущения от езды по Польше

Если кратко описать отличия езды по Польше в сравнении с Беларусью, то в Польше все ездят чуточку шустрее. По крайней мере, так ощущается. В городах интенсивность движения выше, несмотря на ограничение скорости в 50 км/ч. Наверное, средняя скорость в Гданьске ниже, чем в Минске, но до «законопослушных» 50 или 70 км/ч польские водители разгоняются намного быстрее белорусских.





Есть некоторые моменты, к которым нужно привыкать. Например, к отсутствию мигающего зеленого. Только опыт позволит нащупать грань, когда еще можно проскочить, а когда следует остановиться.

Еще нужно помнить: если для автомобилей горит стрелка направо, это еще не значит, что пешеходам на вашем пути горит красный (как в РБ). Поэтому в Польше при повороте на правую стрелку нужно обязательно останавливаться перед стоп-линией. В Гданьске есть несколько перекрестков, где движение прямо организовано без светофора, а поворот налево — со светофором, имеющим только одну стрелку. В Беларуси я такого решения не припомню ни в одном городе.





В Польше много односторонних улиц и знаков с дополнительной табличкой, указывающей, что они не распространяются на велосипедистов. Нарушать правила парковки в Гданьске я бы не рисковал. При прогулках по городу частенько можно увидеть рейды полиции, выписывающие штрафы автомобилистам, которые припарковались не по правилам либо не оплатили парковку.





После белорусских загородных трасс новые польские автобаны могут и напугать неопытного водителя. Там разрешено ехать со скоростью 140 км/ч, но хватает и автомобилистов, мчащихся на отметке 170—200 км/ч. Любителям «повисеть» в левой полосе нужно менять свои привычки при пересечении польской границы. Иногда даже опережая две идущие подряд фуры, ты вынужден прятаться в «карман» между ними, чтобы пропустить летящий сзади автомобиль. Лично мне такая культура езды очень нравится — левая полоса почти всегда свободна. Даже те, кто едет на запредельной скорости, перестраиваются вправо, если есть такая возможность. По-моему, это и есть уважение к другим участникам дорожного движения.













































