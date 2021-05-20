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Встреча глав стран ЕАЭС пройдет уже завтра

20.05.2021 07:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 21 мая запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференции с участием глав государств Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Встреча глав стран ЕАЭС пройдет уже завтра

В повестке заседания 15 вопросов. Как отмечает ЕЭК, планируется обсудить сотрудничество стран ЕАЭС «в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения», а также создание единого рынка газа.

«Главам государств Евразийского экономического союза будет доложено о выполнении поручений ВЕЭС от 11 декабря 2020 года о проделанной работе по согласованию вопроса подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза и вопроса установления тарифа на транспортировку газа из третьих стран», — сообщает ЕЭК.

В апреле председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович (Беларусь) отмечал, что проект соглашения об общем рынке газа Евразийского экономического союза разработан Россией и представлен в Евразийскую экономическую комиссию.

«Совет комиссии просил ускорить внутригосударственное согласование проекта соглашения… Ратифицировать соглашение планируется в следующем году», — цитировала Мясниковича пресс-служба ЕЭК.

В апреле Александр Лукашенко сообщил, что на последних переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным обсуждал цены в том числе на газ: «Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье — газ, нефть, кооперация».

Посол Беларуси в России Владимир Семашко весной этого года предположил в интервью «Российской газете», что единый газовый рынок России и Беларуси может заработать в 2022 году. «Труба газовая идет и по России, и по Беларуси, вся инфраструктура создана, поэтому здесь сразу видится единый рынок. Мы надеемся, что он заработает 1 января 2022 года», — заявил Семашко.

По мнению дипломата, двум странам нужно создать т.н. пилотный проект, поскольку в Евразийском экономическом союзе единый рынок газа должен появиться к 1 января 2025 года. «А мы хотим это сделать раньше. И я убежден, что и Россия, и Беларусь от этого только выиграют, и все соседи по ЕАЭС увидят это и последуют нашему примеру», — сказал посол.

 

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На 21 мая запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференции с участием глав государств Евразийского...
 
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