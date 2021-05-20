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США не стали вводить санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителя

20.05.2021 07:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Администрация президента США Джозефа Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig).

Об этом говорится в отчете Госдепартамента, направленном в Конгресс в среду, 19 мая. Председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес подтвердил, что документ получен. Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами", подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Глава комитета по иностранным делам раскритиковал решение. Администрация Байдена ранее называла "Северный поток - 2" "плохой идеей" и примером "зловредного влияния России", отметил Менендес.

В то же время Госдепартамент одобрил введение санкций в отношении четырех судов - "Балтийский исследователь", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев" и "Академик Черский", сообщила корреспондент CBS со ссылкой на неназванного собеседника из Конгресса США. По ее сведениям, под ограничительные меры попали и 4 компании.

США, Украина и балтийские страны активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков.

 
 
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Администрация президента США Джозефа Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса...
 
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