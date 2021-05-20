Они пришли на север. Кто борется за титул первого шакала страны (видео)

Источник материала: Onliner «Не то животное назвали шакалом», — злобно бормочет наш провожатый, перебираясь через кучу строительного мусора в перелеске. Собственно, белорусского шакала мы и ищем. Говорят, именно здесь когда-то была «совершена находка». Проще говоря, его тут убили. Только охотники не любят про такое рассказывать, у них есть некоторые причины. А если упросишь, требуют не давать привязок. Еще недавно этого зверя у нас не было. С помощью «Аховы птушак Бацькаўшчыны» продолжаем цикл «Существа» — про тех, кого вы не очень ожидали встретить в Беларуси.

Шакала видишь? А он есть

Поле разрезано заросшими мелиоративными каналами на прямоугольники. Маленькая спрямленная речка, питающая эту сеть, с годами тоже деградирует в мелеющую канаву. Природа еще сопротивляется, пытается рисовать нормальное русло. Но человек сильнее, хитрее, и ему нужнее. Бросил в воду бутылку.











За канавой маячат хрестоматийные колхозные сараи, в которых ничего не поменялось с хрущевской оттепели. Где-то рядом раньше был скотомогильник (легальный или народный — нам сейчас знать не надо).





Белорусский шакал не любит людей (а кто их любит?), но с ними ему удобнее. Какая-никакая кормовая база для некрупного всеядного зверя.

Нормального леса тут давно нет в помине, все распахано и освоено. А в те островки, что остались, рачительные водители грузовиков приноровились сваливать всякий хлам и окаменевший прямо в нераспакованных мешках цемент. Мусорка там, в общем.













Поэтому наш охотник — допустим, Игорь (его запрещено фотографировать) — возмущается несправедливостями этимологии.

— Вот какого ш-шакала надо искать! Который кучи навалил. А не того, которого вы спрашиваете. Напишите лучше про… — охотник трещит ветками, перечисляя, о чем следует писать.









Но мы спокойны: «ш-шакала» с грузовиком наверняка отыщут и добудут специальные отряды, у них ловко получается в других сферах. Нам бы сейчас пройтись по местам боевой славы полумифического зверя. У него тут логово. Его тут убили.













Игорь — как раз один из тех белорусов, кто «совершил находку».

— Почему вас показывать нельзя?

— Мне проблемы не нужны. Тогда шакала вообще официально не было в Беларуси. А если нет, то непонятно толком, можно ли добывать. Я не хочу гадать, какой начальник в какую сторону это дышло повернет. Поэтому вы меня не светите.

И мы, и так называемый Игорь в курсе, что, сколько ни заглядывай под лопушок или под кусок шифера, нормального шакала так не найдешь. Но других способов мы не знаем.





В общем, вот вам ареал белорусского шакала: перелески, канавы, ферма, мусор.

Первый шакал страны

Оказывается, за право зваться первым шакалом страны идет серьезная и местами не очень красивая борьба. Возможно, они уже давно среди нас. Но поди докажи.

У нас в наличии имеется вдоволь фотографий шакальих трупов. Но живого зверя в Беларуси до сих пор мало кто видел. Или видели, но не поняли, что это было. Или поняли, но не признаются. Или поняли, признаются, но биологический материал утрачен. (Не отчаивайтесь пока; может, чуть ниже мы доберемся до живого.)

Собственно, и наш Игорь разглядел «находку», когда она уже не шевелилась.

— Смотрю: вроде волк, но какой-то странный, как недомерок. И на собаку вообще не похож. К тому времени уже ходили среди охотников байки про шакала, на форумах писали. Ну, я думал, что байки. Тогда и дошло, что это, наверное, он.





Сотрудник нацпарка «Беловежская пуща» Вадим Прокопчук потратил кучу сил на сбор сведений про белорусского шакала. Дело в том, что мало сфотографировать труп и чтобы «дошло». Для науки нужны более веские доказательства. Например, генетический анализ. «Синдром дышла», о котором упоминал Игорь, этому серьезно мешал.

Первая попытка регистрации шакала в Беларуси относится к добыче 2011 года. Этот зверь был застрелен у деревни Томашовка (Брестская область), но заявили о нем только в 2017-м. Этот эпизод вызвал жестокие разногласия среди исследователей. Кто-то уверен, что факт можно считать подтвержденным. Кто-то не согласен, напирая на то, что шкуру добытого зверя зафиксировали в формалине, сделав непригодной для генетического анализа. В общем, шкура есть, фото есть, согласия нет. Статус определен как «видимо, первая особь».



Фото предоставлено Вадимом Прокопчуком

Очередной шанс появился в 2015-м.

— Приходит мне сообщение из Лельчицкого района: застрелили двух особей, — рассказывает Прокопчук. — Когда поняли, что это не волки, а неизвестно что, на всякий случай закопали. Перед этим догадались сфотографировать. Присылает человек фото — там по всем признакам шакалы. Я просил показать место, чтобы можно было провести полный анализ, но ничего не добился.

Картинку не показываем: и так уже перебор убийств.

В 2016-м в Гродненской области машина сбила (ну, так считается) странную особь. Не зарыли, не засунули в формалин, сберегли, доставили голову ученым. Провели анализ ДНК — гибрид волка и собаки. Опять все зря.

К этому времени из сопредельных и не очень стран, даже более северных, одно за другим поступают сообщения о регистрации шакала. Польша, Литва, Латвия, Эстония, в Германии вообще подтвердили в 1998-м. И только мы сиротливо сидим без шакала.

Прокопчук не сдается, трясет охотников. В 2017-м у деревни Хабовичи Кобринского района добыт «не волк, не лиса». Не зарыли, не испортили, не признали волкособакой, отправили в Госкомитет судебных экспертиз. Наконец удача! Анализ ДНК однозначно подтвердил: шакал. Тоже «видимо, первый».





Как бы то ни было, новый, 82-й вид в списке млекопитающих Республики Беларусь.

Хоть памятник ему ставь. Череп теперь хранится в эталонной коллекции БГУ.





Маргинальный вид

Чего они только сейчас спохватились? Что до сих пор мешало им поселиться у нас? Известно что: холод. Оказывается, шакалы легко простужаются.

Завкафедрой БГУ, доктор биологических наук Василий Гричик фиксирует продвижение этого мигранта по стране.

— Еще недавно он встречался в лучшем случае на юге Украины, вдоль Днепра. Потом с потеплением двигался на север и добрался уже до Ленинградской области.

Вообще, «маргинальная» натура шакала позволяет ему комфортно чувствовать себя в куда более обширных обстоятельствах, чем, например, волку. В Средней Азии и на Кавказе, говорят, шакалы не слишком стесняются людей. Вполне могут ошиваться в поле зрения. Ведь вокруг людей всегда неплохая кормовая база.

Это как таракан. Вреда особого не приносит и даже не кусается. Но его почему-то не очень любят.

Едят что попало: насекомых, падаль, мелких животных, тыквы на огородах. Там, где шакалов много, бахчеводы жалуются: повадились грызть дыни — не столько съедают, сколько надкусывают.

— Хоть бы у нас тритикале не начали жрать по полям… — переживаем мы.

Гричик надеется, что этого не случится. Хотя кто его знает, как они поведут себя в наших условиях.

Как делает шакал

Как звучит шакал? До недавних пор считалось, что примерно как в мультике про Маугли: «Мы уйдем на север». Большего белорусам об издаваемых этим зверем звуках знать не требовалось. И теперь, когда шакал подступает к горлу, выясняется, что все не так. Киплинг нам врал.

Василий Гричик вспоминает, как вместе со студентами в 2015-м слушал вечернего шакала на заболоченных торфоразработках под Солигорском:

— Забыть его голос невозможно.

Насладиться этой музыкой можно в интернете.

Наверное, скоро белорусы получат возможность услышать шакала лично. А может, кто-то уже и слышал, но не понял, что за вопли.

Какой с них прок народному хозяйству?

Что нам толку с этого шакала? Как повлияет на среду? Отберет хлеб у местных волка и рыси? Сам станет их хлебом? Пока их мало, предсказать невозможно.

В любом случае с 2020 года шакал включен у нас в список охотничьих видов. Причем отнесен к нежелательным (как, например, волк, с чем многие яростно спорят).

Но есть обстоятельство, которое резко повышает реноме этого фантомного зверя. Его обоняние в несколько раз сильнее, чем у волка или собаки. Спецслужбам это нравится.

В России есть такой биолог Клим Сулимов, ему 90 лет. Еще в семидесятые он активно скрещивал шакала с собакой. То, что получилось, назвал шалайкой — у этого существа нюх шакала и характер лайки. Иногда еще говорят «шабака». Пока четверть крови — шакалья, сохраняются сверхспособности. В последующих поколениях они растворяются.

Например, в службе безопасности «Аэрофлота» используются как раз шалайки. Говорят, еще они могут распознавать рак на ранних стадиях…

Хоть ты строй шакальи фермы.

Первое видео белорусского шакала

До сих пор в распоряжении наших биологов были в лучшем случае трупы шакалов. Даже прижизненной съемки не имелось.

Блог Налибокской пущи первым показал видео. Местные исследователи говорят: с 2014 года развешивают ежегодно примерно по 50 фотоловушек. Но шакал засветился единственный раз — 7 ноября 2020 года.

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