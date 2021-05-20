ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Они пришли на север. Кто борется за титул первого шакала страны (видео)

20.05.2021 07:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«Не то животное назвали шакалом», — злобно бормочет наш провожатый, перебираясь через кучу строительного мусора в перелеске. Собственно, белорусского шакала мы и ищем. Говорят, именно здесь когда-то была «совершена находка». Проще говоря, его тут убили. Только охотники не любят про такое рассказывать, у них есть некоторые причины. А если упросишь, требуют не давать привязок. Еще недавно этого зверя у нас не было. С помощью «Аховы птушак Бацькаўшчыны» продолжаем цикл «Существа» — про тех, кого вы не очень ожидали встретить в Беларуси.

Шакала видишь? А он есть

Поле разрезано заросшими мелиоративными каналами на прямоугольники. Маленькая спрямленная речка, питающая эту сеть, с годами тоже деградирует в мелеющую канаву. Природа еще сопротивляется, пытается рисовать нормальное русло. Но человек сильнее, хитрее, и ему нужнее. Бросил в воду бутылку.





За канавой маячат хрестоматийные колхозные сараи, в которых ничего не поменялось с хрущевской оттепели. Где-то рядом раньше был скотомогильник (легальный или народный — нам сейчас знать не надо).

Они пришли на север. Кто борется за титул первого шакала страны (видео)

Белорусский шакал не любит людей (а кто их любит?), но с ними ему удобнее. Какая-никакая кормовая база для некрупного всеядного зверя.

Нормального леса тут давно нет в помине, все распахано и освоено. А в те островки, что остались, рачительные водители грузовиков приноровились сваливать всякий хлам и окаменевший прямо в нераспакованных мешках цемент. Мусорка там, в общем.

Они пришли на север. Кто борется за титул первого шакала страны (видео)



Поэтому наш охотник — допустим, Игорь (его запрещено фотографировать) — возмущается несправедливостями этимологии.

— Вот какого ш-шакала надо искать! Который кучи навалил. А не того, которого вы спрашиваете. Напишите лучше про… — охотник трещит ветками, перечисляя, о чем следует писать.

Они пришли на север. Кто борется за титул первого шакала страны (видео)
Они пришли на север. Кто борется за титул первого шакала страны (видео)

Но мы спокойны: «ш-шакала» с грузовиком наверняка отыщут и добудут специальные отряды, у них ловко получается в других сферах. Нам бы сейчас пройтись по местам боевой славы полумифического зверя. У него тут логово. Его тут убили.

Они пришли на север. Кто борется за титул первого шакала страны (видео)



Игорь — как раз один из тех белорусов, кто «совершил находку».

— Почему вас показывать нельзя?

— Мне проблемы не нужны. Тогда шакала вообще официально не было в Беларуси. А если нет, то непонятно толком, можно ли добывать. Я не хочу гадать, какой начальник в какую сторону это дышло повернет. Поэтому вы меня не светите.

И мы, и так называемый Игорь в курсе, что, сколько ни заглядывай под лопушок или под кусок шифера, нормального шакала так не найдешь. Но других способов мы не знаем.

Они пришли на север. Кто борется за титул первого шакала страны (видео)

В общем, вот вам ареал белорусского шакала: перелески, канавы, ферма, мусор.

Первый шакал страны

Оказывается, за право зваться первым шакалом страны идет серьезная и местами не очень красивая борьба. Возможно, они уже давно среди нас. Но поди докажи.

У нас в наличии имеется вдоволь фотографий шакальих трупов. Но живого зверя в Беларуси до сих пор мало кто видел. Или видели, но не поняли, что это было. Или поняли, но не признаются. Или поняли, признаются, но биологический материал утрачен. (Не отчаивайтесь пока; может, чуть ниже мы доберемся до живого.)

Собственно, и наш Игорь разглядел «находку», когда она уже не шевелилась.

— Смотрю: вроде волк, но какой-то странный, как недомерок. И на собаку вообще не похож. К тому времени уже ходили среди охотников байки про шакала, на форумах писали. Ну, я думал, что байки. Тогда и дошло, что это, наверное, он.

Они пришли на север. Кто борется за титул первого шакала страны (видео)

Сотрудник нацпарка «Беловежская пуща» Вадим Прокопчук потратил кучу сил на сбор сведений про белорусского шакала. Дело в том, что мало сфотографировать труп и чтобы «дошло». Для науки нужны более веские доказательства. Например, генетический анализ. «Синдром дышла», о котором упоминал Игорь, этому серьезно мешал.

Первая попытка регистрации шакала в Беларуси относится к добыче 2011 года. Этот зверь был застрелен у деревни Томашовка (Брестская область), но заявили о нем только в 2017-м. Этот эпизод вызвал жестокие разногласия среди исследователей. Кто-то уверен, что факт можно считать подтвержденным. Кто-то не согласен, напирая на то, что шкуру добытого зверя зафиксировали в формалине, сделав непригодной для генетического анализа. В общем, шкура есть, фото есть, согласия нет. Статус определен как «видимо, первая особь».

Они пришли на север. Кто борется за титул первого шакала страны (видео)
Фото предоставлено Вадимом Прокопчуком

Очередной шанс появился в 2015-м.

— Приходит мне сообщение из Лельчицкого района: застрелили двух особей, — рассказывает Прокопчук. — Когда поняли, что это не волки, а неизвестно что, на всякий случай закопали. Перед этим догадались сфотографировать. Присылает человек фото — там по всем признакам шакалы. Я просил показать место, чтобы можно было провести полный анализ, но ничего не добился.

Картинку не показываем: и так уже перебор убийств.

В 2016-м в Гродненской области машина сбила (ну, так считается) странную особь. Не зарыли, не засунули в формалин, сберегли, доставили голову ученым. Провели анализ ДНК — гибрид волка и собаки. Опять все зря.

К этому времени из сопредельных и не очень стран, даже более северных, одно за другим поступают сообщения о регистрации шакала. Польша, Литва, Латвия, Эстония, в Германии вообще подтвердили в 1998-м. И только мы сиротливо сидим без шакала.

Прокопчук не сдается, трясет охотников. В 2017-м у деревни Хабовичи Кобринского района добыт «не волк, не лиса». Не зарыли, не испортили, не признали волкособакой, отправили в Госкомитет судебных экспертиз. Наконец удача! Анализ ДНК однозначно подтвердил: шакал. Тоже «видимо, первый».

Они пришли на север. Кто борется за титул первого шакала страны (видео)

Как бы то ни было, новый, 82-й вид в списке млекопитающих Республики Беларусь.

Хоть памятник ему ставь. Череп теперь хранится в эталонной коллекции БГУ.

Они пришли на север. Кто борется за титул первого шакала страны (видео)

Маргинальный вид

Чего они только сейчас спохватились? Что до сих пор мешало им поселиться у нас? Известно что: холод. Оказывается, шакалы легко простужаются.

Завкафедрой БГУ, доктор биологических наук Василий Гричик фиксирует продвижение этого мигранта по стране.

— Еще недавно он встречался в лучшем случае на юге Украины, вдоль Днепра. Потом с потеплением двигался на север и добрался уже до Ленинградской области.

Вообще, «маргинальная» натура шакала позволяет ему комфортно чувствовать себя в куда более обширных обстоятельствах, чем, например, волку. В Средней Азии и на Кавказе, говорят, шакалы не слишком стесняются людей. Вполне могут ошиваться в поле зрения. Ведь вокруг людей всегда неплохая кормовая база.

Это как таракан. Вреда особого не приносит и даже не кусается. Но его почему-то не очень любят.

Едят что попало: насекомых, падаль, мелких животных, тыквы на огородах. Там, где шакалов много, бахчеводы жалуются: повадились грызть дыни — не столько съедают, сколько надкусывают.

— Хоть бы у нас тритикале не начали жрать по полям… — переживаем мы.

Гричик надеется, что этого не случится. Хотя кто его знает, как они поведут себя в наших условиях.

Как делает шакал

Как звучит шакал? До недавних пор считалось, что примерно как в мультике про Маугли: «Мы уйдем на север». Большего белорусам об издаваемых этим зверем звуках знать не требовалось. И теперь, когда шакал подступает к горлу, выясняется, что все не так. Киплинг нам врал.

Василий Гричик вспоминает, как вместе со студентами в 2015-м слушал вечернего шакала на заболоченных торфоразработках под Солигорском:

— Забыть его голос невозможно.

Насладиться этой музыкой можно в интернете.

Наверное, скоро белорусы получат возможность услышать шакала лично. А может, кто-то уже и слышал, но не понял, что за вопли.

Какой с них прок народному хозяйству?

Что нам толку с этого шакала? Как повлияет на среду? Отберет хлеб у местных волка и рыси? Сам станет их хлебом? Пока их мало, предсказать невозможно.

В любом случае с 2020 года шакал включен у нас в список охотничьих видов. Причем отнесен к нежелательным (как, например, волк, с чем многие яростно спорят).

Но есть обстоятельство, которое резко повышает реноме этого фантомного зверя. Его обоняние в несколько раз сильнее, чем у волка или собаки. Спецслужбам это нравится.

В России есть такой биолог Клим Сулимов, ему 90 лет. Еще в семидесятые он активно скрещивал шакала с собакой. То, что получилось, назвал шалайкой — у этого существа нюх шакала и характер лайки. Иногда еще говорят «шабака». Пока четверть крови — шакалья, сохраняются сверхспособности. В последующих поколениях они растворяются.

Например, в службе безопасности «Аэрофлота» используются как раз шалайки. Говорят, еще они могут распознавать рак на ранних стадиях…

Хоть ты строй шакальи фермы.

Первое видео белорусского шакала

До сих пор в распоряжении наших биологов были в лучшем случае трупы шакалов. Даже прижизненной съемки не имелось.

Блог Налибокской пущи первым показал видео. Местные исследователи говорят: с 2014 года развешивают ежегодно примерно по 50 фотоловушек. Но шакал засветился единственный раз — 7 ноября 2020 года.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Не то животное назвали шакалом», — злобно бормочет наш провожатый, перебираясь через кучу строительного мусора в перелеске. Собственно, белорусского шакала мы и...
 
Новости дня
Новости разные
 
США не стали вводить санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by