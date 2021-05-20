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В Рейкьявике прошла первая встреча Блинкена и Лаврова

20.05.2021 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В кулуарах заседания Арктического совета накануне вечером прошла первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В Рейкьявике прошла первая встреча Блинкена и Лаврова
Фото из микроблога МИД РФ

В преддверие встречи стороны отметили, что, несмотря на существующие серьезные разногласия по целому ряду вопросов, страны должны сотрудничать в тех сферах, где имеются общие интересы, пишет «ГА».

Ранее Москва и Вашингтон предполагали, что встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина пройдет уже в скором времени.

 

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В кулуарах заседания Арктического совета накануне вечером прошла первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
 
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