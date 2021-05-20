В Рейкьявике прошла первая встреча Блинкена и Лаврова

В кулуарах заседания Арктического совета накануне вечером прошла первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.



Фото из микроблога МИД РФ

В преддверие встречи стороны отметили, что, несмотря на существующие серьезные разногласия по целому ряду вопросов, страны должны сотрудничать в тех сферах, где имеются общие интересы, пишет «ГА» .

Ранее Москва и Вашингтон предполагали, что встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина пройдет уже в скором времени.