Microsoft окончательно откажется от Internet Explorer

Компания Microsoft уже следующим летом откажется от Internet Explorer.





Ему на смену придет представленный еще в 2015-м браузер Edge.

Как отметили в компании, «приложение Internet Explorer 11 будет выведено из использования и перестанет поддерживаться в Windows 10 с 15 июня 2022 года».

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