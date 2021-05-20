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Microsoft окончательно откажется от Internet Explorer

20.05.2021 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Компания Microsoft уже следующим летом откажется от Internet Explorer.

Microsoft окончательно откажется от Internet Explorer

Ему на смену придет представленный еще в 2015-м браузер Edge.

Как отметили в компании, «приложение Internet Explorer 11 будет выведено из использования и перестанет поддерживаться в Windows 10 с 15 июня 2022 года».

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Компания Microsoft уже следующим летом откажется от Internet Explorer.
 
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