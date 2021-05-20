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Microsoft окончательно откажется от Internet Explorer
Источник материала: Навiны
Компания Microsoft уже следующим летом откажется от Internet Explorer.
Ему на смену придет представленный еще в 2015-м браузер Edge.
Как отметили в компании, «приложение Internet Explorer 11 будет выведено из использования и перестанет поддерживаться в Windows 10 с 15 июня 2022 года».
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Компания Microsoft уже следующим летом откажется от Internet Explorer.
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