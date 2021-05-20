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В тюрьме Гватемалы во время бунта обезглавили заключенных
Источник материала: Партизан
Полицейские задержали несколько человек
Фото: Twitter
Беспорядки в тюрьме с более чем две тысячи заключенных начались из-за противостояния враждующих преступных группировок.
В тюрьме гватемальского муниципалитета Кантель заключенные подняли бунт, в ходе которого погибли шесть человек. Об этом в среду, 19 мая, сообщила газета Prensa Libre со ссылкой на пожарную службу страны.
По данным издания, беспорядки в тюрьме начались из-за противостояния враждующих преступных группировок. При этом некоторые убитые были обезглавлены и расчленены. Тела жертв обнаружили во одном из дворов учреждения.
Указано, что жертв могло быть намного больше, поскольку в тюрьме, рассчитанной на 900 заключенных, содержатся 2252 человека.
Несколько человек задержали правоохранители.
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Полицейские задержали несколько человек
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