В тюрьме Гватемалы во время бунта обезглавили заключенных

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Беспорядки в тюрьме с более чем две тысячи заключенных начались из-за противостояния враждующих преступных группировок.

В тюрьме гватемальского муниципалитета Кантель заключенные подняли бунт, в ходе которого погибли шесть человек. Об этом в среду, 19 мая, сообщила газета Prensa Libre со ссылкой на пожарную службу страны.

По данным издания, беспорядки в тюрьме начались из-за противостояния враждующих преступных группировок. При этом некоторые убитые были обезглавлены и расчленены. Тела жертв обнаружили во одном из дворов учреждения.





Указано, что жертв могло быть намного больше, поскольку в тюрьме, рассчитанной на 900 заключенных, содержатся 2252 человека.





Несколько человек задержали правоохранители.



