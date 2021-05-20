От падения Як-130 в Барановичах пострадал один местный житель, повреждены авто и дома

"Повреждены окна в трех многоквартирных домах и в двух индивидуальных. Специалисты ЖРЭУ города Барановичи также выявили несколько повреждений в кровле одного из домов и в целостности вентиляционной шахты", - рассказал изданию Громаковский.





Кроме того, осколками повреждены четыре автомобиля, отмечается в публикации.





"Пока на месте трагедии работают следователи и эксперты, готовятся необходимые материалы для проведения ремонтов, а после окончания следственных мероприятий работники ЖРЭУ приступят к остеклению окон, ремонту кровли и вентиляционных шахт", - пишет газета.





пишет interfax.by По словам главы города, было проведено полное обследование зданий и сооружений, расположенных вблизи места падения самолета. Специалисты установили, что угрозы строениям нет,interfax.by





В публикации также говорится, что во время падения самолета пострадал местный житель: у мужчины диагностирован перелом предплечья. Пострадавший госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.





"Помощь местная власть готова оказать и другим местным жителям. Как только стало известно о трагедии, на всякий случай была предусмотрена возможность расселения людей в гостиницы города, обеспечение их горячим питанием. Однако она не понадобилась", - отмечается в статье.





"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались", - информировали ранее в Минобороны. "К сожалению, оба летчика погибли", - сообщили там.





"Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович - летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб", - говорилось в сообщении.



