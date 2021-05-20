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О чем говорили Блинкен и Лавров
Источник материала: Партизан
Встреча прошла накануне министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике, на которой будет обсуждаться стратегия развития региона на ближайшие 10 лет.
фото: Reuters
В госдепе сообщили, что на встрече, помимо проблем в отношениях России и США, обсуждался вопрос осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида, российское военное присутствие у границ Украины, а также ситуация с Алексеем Навальным.
"Госсекретарь отметил, что США ищут более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - заявил представитель госдепа Нед Прайс.
Лавров по итогам двухчасовых переговоров сказал, что беседа с Блинкеном была конструктивной, и теперь обе стороны будут готовить предложения для будущей встречи Джо Байдена и Владимира Путина.
Когда пройдет эта встреча - неизвестно. В качестве возможной даты американская сторона предлагала середину июня, а среди возможных мест ее проведения назывались Исландия и Швейцария.
Когда журналисты спросили Лаврова после встречи с Блинкеном, дала ли Москва добро на проведение встречи Путина и Байдена, российский министр отшутился: "Мы не таможня, чтобы давать добро".
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Встреча прошла накануне министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике, на которой будет обсуждаться стратегия развития региона на ближайшие 10 лет.
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