Дмитриев: Делегатам «Схода» в чем-то проще сейчас, чем обыкновенным людям

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев рассказал «Салідарнасці», чем заняты участники народной цифровой платформы.





— В одном из недавних своих стримов вы говорили о необходимости не поддаваться панике из-за действий властей, которые всеми силами пытаются отбить охоту у общества заниматься политикой. Как бы вы охарактеризовали настроения среди делегатов «Схода» ?

— Мне кажется, что им, делегатам, в чем-то проще сейчас, чем простым людям, которые читают новости. У них есть единомышленники, и есть готовность работать целенаправленно. Это мотивирует. Проще двигаться вперед, когда вокруг есть не только те, кто пишет, мол, ужас, все пропало. Да, происходящее вокруг нас ужасно, но это продолжается уже год. И вряд ли прекратится под какую-то календарную дату.

Естественно, происходящее и то, куда все движется, никому не нравится. Но и нет желания закрыть на все глаза, сделав вид, что нас здесь нет. Мы здесь, и мы останемся, чтобы продолжать свою работу.

— Чем конкретно сейчас заняты участники инициативы? Можно ли выделить какую-то важнейшую на данный момент кампанию?

— Сила «Схода» в том, что здесь нет какой-то одной кампании. Это разные люди каждый со своей идеей, которые объединяются для их реализации. Поэтому здесь нет какой-то ведущей, главной кампании.

Есть, например, кампания «Народный призыв». В рамках которой белорусам предлагается посредством сервиса skarga.help писать в госучреждения о том, что мы хотим мира и диалога, мы не согласны с происходящим, и мы говорим о том, что не должно быть целенаправленного уничтожения гражданского общества. Не может это все быть основой для единения и двигателем для будущего страны.

Есть кампания, которая занята обращениями к властям по вопросам о вакцинации.

Среди делегатов платформы есть те, кто занят вопросами изменения законодательства о массовых мероприятиях.

— Есть ли примеры обратной связи, отклика со стороны властей? Например, с той же вакцинацией?

— Сегодня, если что-то и происходит благодаря усилиям гражданского общества, об этом ему никто не скажет. Власти очень боятся того, что люди поверят в свои силы.

Им нужно, чтобы граждане заранее знали, что ничего их усилия без государства не стоят. Совсем недавно Александр Лукашенко продемонстрировал это во всей красе .

Я считаю, что нужно просто делать то, на что мы упираем, о чем говорим, чтобы государство хоть как-то начинало работать на пользу обществу, и записывать это в качестве победы гражданского общества.

Что касается вакцинации. Я обратился лично в министерство здравоохранения с предложением наладить контакты с другими государствами, где проводится вакцинация. Организовать онлайн-запись на прививку.

Кроме того, мы предложили поучаствовать в программах в рамках Восточного партнерства, позволяющих получить иные варианты вакцины кроме «Спутника». Были сообщения о том, что Евросоюз готов выделить странам-участницам ВП какое-то количество вакцин, но с Беларусью об это разговора не велось.

То есть, Минздрав и МИД даже не начинали разговора на эту тему. Будем двигать их в этом направлении.

— Глава аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников предположил, что президентские выборы могут состояться уже до конца года. И призвал все существующие политические субъекты «приводить свои ряды в состояние полной политической готовности». Готов ли «Сход» к быстрой мобилизации?

— «Сход» — это не партия или организация. Все же это разные люди, которые уже мобилизованы. Другое дело, что их задачей является мобилизация людей в своих округах.

Мне проще здесь пояснить о том, что делает «Говори правду», сопредседателем которой я являюсь. В конце апреля мы открыли общественный избирательный штаб. И мы начинаем его работу. Пока мы ориентированы на местные выборы, так как эта кампания единственная, которая точно будет в ближайшее время.

Но, безусловно, этим инструментом мы будем способны воспользоваться и в том случае, если внезапно будут объявлены президентские выборы.

«Сход» сегодня: цифры и факты





Цифровая платформа «Сход» была запущена 6 января . Как подчеркивают ее создатели, «это независимая гражданская инициатива, за которой не стоят какие-либо политические силы или партии»:

— Цифровая площадка создана для выражения интересов и мнения народа Беларуси, но не заменяет собой органы государственной власти и управления, республиканские и местные собрания.

На данный момент «Сход» представляют 148 делегатов, за которых проголосовали более 89 тысяч человек.

Судя по географии платформы, делегаты представляют все областные центры и Минск. Охват по райцентрам выглядит скромнее. Для примера рассмотрим Гродненщину: здесь больше половины делегатов представляют Гродно, из райцентров зарегистрированы делегаты из Волковыска, Островца, Ивья и Свислочи.

Несколько раз в месяц проходят сессии — заседания делегатов «Схода» в режиме онлайн. Записи заседаний опубликованы на сайте платформы в свободном доступе. К каждому заседанию формируется повестка. Например, одной из тем сессии, которая состоялась 1 мая, была помощь избирателям с их инициативами.

Следующая сессия запланирована на 22 мая.

Лещеня: «Работа «Схода» нацелена на выход из политического кризиса в стране посредством переговоров»