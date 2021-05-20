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Циклон накрыл республику — объявлено штормовое предупреждение

20.05.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории страны будет хозяйничать южный циклон, центр которого днем будет находиться над Смоленщиной.

Циклон накрыл республику — объявлено штормовое предупреждение

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами в северо-восточной части — ливни); кое-где прогремят грозы.

Ветер северо-западный порывистый (местами сильный порывистый).

Погода в регионах:

  • Брест +16..+18°C (без осадков, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +10..+11°C (дождь, ливень, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +13..+15°C (дождь, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +15..+17°C (без существенных осадков, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +12..+14°C (дождь, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +13..+15°C (дождь, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что в Могилеве с одного из домов ветер сорвал практически весь утептилитель фасада

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории страны будет хозяйничать южный циклон, центр которого днем будет находиться над Смоленщиной.
 
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