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Циклон накрыл республику — объявлено штормовое предупреждение
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Навiны
Сегодня погоду на территории страны будет хозяйничать южный циклон, центр которого днем будет находиться над Смоленщиной.
Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами в северо-восточной части — ливни); кое-где прогремят грозы.
Ветер северо-западный порывистый (местами сильный порывистый).
Погода в регионах:
- Брест +16..+18°C (без осадков, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск +10..+11°C (дождь, ливень, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +13..+15°C (дождь, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +15..+17°C (без существенных осадков, ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев +12..+14°C (дождь, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +13..+15°C (дождь, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с).
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение.
Ранее сообщалось, что в Могилеве с одного из домов ветер сорвал практически весь утептилитель фасада.
При порывистом ветре спасатели советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Использованы стоковые изображения от Depositphotos
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Теги: Брест, Витебск
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Сегодня погоду на территории страны будет хозяйничать южный циклон, центр которого днем будет находиться над Смоленщиной.
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