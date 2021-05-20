ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину, умерла на 54-м году жизни

20.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российская актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме "Приключения Буратино", умерла на 54-м году жизни от онкологии, сообщил "Интерфаксу" ее супруг Алексей Войтюк.



"Сегодня в 10:30 утра Танечки не стало. Онкология", - сказал Войтюк.

По его словам, дата и место похорон будут определены позже.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Известна благодаря роли в фильме "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева. В 2018 году у актрисы диагностировали рак, пишет Интерфакс.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме "Приключения Буратино", умерла на 54-м году жизни от онкологии, сообщил "Интерфаксу" ее супруг...
 
Новости дня
Новости разные
 
Падзенне самалёта Як-130 у Баранавічах трапіла на відэарэгістратар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by