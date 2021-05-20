Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину, умерла на 54-м году жизни









"Сегодня в 10:30 утра Танечки не стало. Онкология", - сказал Войтюк.





По его словам, дата и место похорон будут определены позже.





пишет Интерфакс. Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Известна благодаря роли в фильме "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева. В 2018 году у актрисы диагностировали рак,Интерфакс.























