Весну как украли - сегодня ожидаются сильные дожди

цитирует interfax.by синоптиков. "20 мая (четверг) в течение суток по Витебской области, ночью и утром по Могилевской, по северо-востоку Гомельской и Минской областей ожидаются сильные дожди", -interfax.by синоптиков.





Бресте ночью 20 мая ожидается +8…+10, днем +16…+18





Витебске в течение суток +10…+12





В Гомеле +11…+13 / +13…+15





В Гродно +9…+11 / +15…+17





В Могилеве +10…+12 / +12…+14





В Минске +8…+10 / +13…+15





Без осадков в четверг обойдется лишь в Бресте и Гродно.









В пятницу 21 мая дождей станет меньше, только в отдельных районах прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха по республике ночью +3..+8, днем +13..+19.



